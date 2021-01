Am Flughafen wird Bremens viertes privates Testzentrum in Betrieb genommen. (Britta Pedersen /dpa)

Aus dem Freimarkt ist im vergangenen Jahr wegen Corona nichts geworden, ein herber Verdienstausfall für den Betreiber der Bayernfesthalle. Jan Wolters hat sich deshalb auf etwas anderes besonnen, er eröffnet am Donnerstag im Terminal 1 des Flughafens ein Covid-19-Testcenter. Es wird das vierte in der Stadt sein und hat nach Angaben von Wolters die Kapazität für bis zu 1000 Menschen am Tag.

Baulich ist bereits alles hergerichtet, mit entsprechenden Hygienevorkehrungen und den Testkabinen. Los gehen soll es am Donnerstag um 9 Uhr. Außer sonntags wird an jedem Tag in der Woche zehn Stunden lang bis 19 Uhr unter ärztlicher Aufsicht das kostenpflichtige Angebot gemacht. Wolters zufolge geschieht das in enger Absprache mit der Gesundheitsbehörde. Die Fläche im Terminal 1 habe er vom Flughafen gemietet.

Ein weiterer Anbieter für Corona-Tests ist, wie berichtet, ein Start-up-Unternehmen aus Berlin, das unter dem Namen Covid-Zentrum agiert. Am Dienstag dieser Woche hat die Anlaufstelle im Ostertor in der Straße Außer der Schleifmühle 4 seinen Betrieb aufgenommen. Weitere Standorte gibt es in Berlin und Hamburg. Testtermine werde online unter der Internetadresse covidzentrum.de vergeben. „Das Ergebnis kommt 20 Minuten später auf das Smartphone“, versprechen die Betreiber. Zum Einsatz kämen staatlich geprüfte und freigegebene Antigen-Schnelltests. Die Kosten belaufen sich laut Betreiber auf 49,90 Euro.

PCR-Test für 115 Euro

Getestet wird auch von den Johannitern. Die Hilfsorganisation vergibt ihre Termine telefonisch (0800 – 001 92 14) und online (johanniter.de). Für einen PCR-Test, der ins Labor geht, müssen 115 Euro gezahlt werden, für den Antigen-Schnelltest sind es 35 Euro. Ort ist die Johanniter-Zentrale in der Julius-Bamberger-Straße 11 in Habenhausen.

Im MVZ-Mitte in der Straße Außer der Schleifmühle 64-66 hat sich ein „Corona-Walk-in“ niedergelassen. Dort kostet der PCR-Test laut Homepage des Anbieters 75 Euro. Eine Anmeldung sei nicht nötig. Gleiches gilt für das Testcenter im Flughafen; niemand muss vorher Bescheid sagen. „Wir sprechen mit unserem Angebot die Fluggäste an, genauso aber auch Menschen aus der Stadt und der Umgebung“, sagt Wolters. Bei ihm kostet der Antigen-Schnelltest 39 Euro und der PCR-Test 75 Euro.