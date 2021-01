Das Probenmaterial für den Corona-Test wird per Nasen-Rachen-Abstrich entnommen. (Sina Schuldt / dpa)

In der Innenstadt eröffnet am Dienstag eine neue Anlaufstelle, in der kostenpflichtige Corona-Tests angeboten werden. Bei dem „Covid-Zentrum“ handelt es sich um ein 2020 gegründetes Start-up aus Berlin, das sich auf Dienstleistungen im medizinischen Sektor konzentriert, wie es in einer Mitteilung heißt. Neben dem Bremer Zentrum, das sich in der Straße Außer der Schleifmühle 4 befindet, gibt es weitere Standorte in Berlin und Hamburg.

Damit Warteschlangen vermieden werden, setzt das Zentrum auf die Online-Buchung von Testterminen. Sie könnten über die Internetadresse covidzentrum.de ausgewählt werden, kontaktloses Bezahlen sei zudem möglich. Der Test, ein Nasen-Rachen-Abstrich, dauere in der Regel nicht länger als fünf Minuten. „Das Ergebnis kommt 20 Minuten später auf das Smartphone“, versprechen die Betreiber. Bei einem positiven Ergebnis – einer Corona-Infektion – werde das Gesundheitsamt umgehend informiert und die Betroffenen angewiesen, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.

Die Betreiber weisen auf ihrer Internetseite darauf hin, dass ausschließlich vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistete und vom Paul-Ehrlich-Institut freigegebene Antigen-Schnelltests zum Einsatz kämen. Die Tests würden von Ärzten überwacht, ein unterschriebenes ärztliches Attest werde erstellt. Die Testsicherheit liege bei 97 Prozent. Der Corona-Test kostet laut Mitteilung des Betreibers 49,90 Euro. Ein spezielles Angebot gebe es für Unternehmen in Bremen und dem Umland: Ab einer Zahl von 20 Beschäftigten könnten sogenannte Pop-up-­Zentren vor Ort aufgebaut werden. Das Einzugsgebiet für dieses Angebot liege bei 50 bis 75 Kilometern.

Weitere Testmöglichkeiten bieten die Johanniter (johanniter.de), Termine werden dort telefonisch und online vergeben, die Kosten für einen PCR-Test betragen laut Internetseite 115 Euro und für einen Antigen-Schnelltest 35 Euro. Eine weitere Anlaufstelle ist das MVZ Bremen, der PCR-Test für Selbstzahler kostet laut Homepage (corona-walk-in.de) 75 Euro.