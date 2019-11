Im Horner Bad wurde kürzlich der Grundstein für die neue Schwimmhalle gelegt. Könnte es ein weiterer Fall in einer Reihe von Finanzierungslücken werden? (Frank Thomas Koch)

Der Senat muss ein neues Finanzloch stopfen: Für die Sanierung der Bäder in der Vahr und in Huchting fallen Mehrkosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro an. Das hat „Buten un Binnen“ am Mittwoch unter Hinweis auf eine Senatsvorlage berichtet. Für die anstehenden Sanierungsarbeiten müssen demnach jetzt zügig Unternehmen gefunden werden. Komme es dabei zu Verzögerungen, sei aus Sicherheitsgründen sogar eine Schließung beider Bäder nicht ausgeschlossen.

Wie laut „Buten un Binnen“ aus der Vorlage hervorgeht, braucht die Bremer Bäder GmbH die zusätzlichen Mittel im kommenden Jahr, um statische Mängel in der Schwimmhalle in Huchting zu beheben. Parallel sind auch Innendecke und Dach der Halle in der Vahr sanierungsbedürftig. Um eine Schließung abzuwenden, müssten die Arbeiten noch im ersten Quartal 2020 ausgeschrieben werden.

Mit scharfer Kritik reagierte die Opposition auf die neuerliche Hiobsbotschaft. „Es ist schon erstaunlich, was uns nach der Wahl so alles vor die Füße fällt“, sagte der sportpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Marco Lübke. Kein Mensch könne ihm erzählen, dass von der Kostensteigerung vorher nichts bekannt gewesen sei. Für ihn stellt sich das neue Millionenloch nur als weiterer Fall in einer Reihe plötzlich auftretender Finanzierungslücken dar. „Erst die Geno, dann der Flughafen und die JVA, jetzt die Bäder.“

Lübke fürchtet, dass noch weitere Nachzügler kommen könnten. „Das Ende der Fahnenstange ist damit bestimmt noch nicht erreicht, das ist erst der Anfang“, warnte er. Heiße Kandidaten auf der Liste potenziell bedürftiger Schwimmbäder sind aus seiner Sicht der Neubau des Horner Bads und das Westbad. Für Lübke gibt es einen direkten Zusammenhang zum vermeintlichen Kardinalfehler des Bäderkonzepts. „Ich habe immer gesagt, dass wir alle Bäder miteinbeziehen müssen.“ Wegen mangelhafter Planung sei das Bäderkonzept „krachend gescheitert“.

Das Bäderkonzept von 2014 sieht den Abriss des Unibads bei einem gleichzeitigen Neubau des Horner Bads sowie eine Sanierung des Westbads vor. Seit der Verabschiedung in der Bürgerschaft war es mehrfach zu Kostensteigerungen gekommen. Bei seiner Sitzung am Dienstag will der Senat über den neuerlichen Finanzbedarf beraten.