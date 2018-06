In Bremen ist ein Flüchtlingswohnheim eröffnet worden, das ausschließlich Frauen und deren Kinder aufnimmt (Symbolbild). (dpa)

In 20 Zimmern stehen rund 60 Plätze zur Verfügung. "Zahlreiche Frauen und auch Kinder machen Gewalterfahrungen in der Heimat und auf der Flucht, erleiden sexuellen Missbrauch und Demütigung", sagte Senatorin Anja Stahmann (SPD). "Wir haben für diese Frauen einen sicheren Ort geschaffen, an dem sie allmählich wieder Vertrauen in die Welt fassen können." Das Wohnheim entstand in einer früheren Schule im Bremer Westen, es wird von der Caritas betrieben. In der Einrichtung werden nicht nur ausschließlich Frauen und deren Kinder wohnen, auch die Einrichtungsleitung, alle sozialpädagogischen Fachkräfte sowie Hausmeisterin und Hauswirtschafterin seien Frauen, heißt es einer Mitteilung des Senats. (wk/dpa)