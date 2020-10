Rainer Hambrecht, Mitbegründer und Vorsitzender der Stiftung Bremer Herzen. (Frank Thomas Koch)

„Dies ist ein großer Tag für die Herzmedizin“: Rainer Hambrecht, der Mitbegründer und Vorsitzende der Stiftung Bremer Herzen und Chefarzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin am Klinikum Links der Weser, hatte am Donnerstag allen Grund, feierliche Töne anzuschlagen. Anlässlich des offiziellen Baubeginns für ein Forschungs- und Ausbildungszentrum der Stiftung waren Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, der Gesundheit Nord, des Architekturbüros und des ausführenden Bauunternehmens auf dem Krankenhausparkplatz zusammengekommen.

Die gemeinsamen ersten Spatenstiche der Beteiligten hatten in der Tat Symbolcharakter: Hinter dem Sandhaufen klafft längst eine veritable Baugrube. In knapp einem Jahr soll das Gebäude auf städtischen Grund, einem Teil des Klinikparkplatzes, fertig sein. Eine Spende der Kaffee-Dynastie Schopf macht den Bau möglich. Bernd Schopf übernahm es in seinem Grußwort, daran zu erinnern, dass seine Eltern Rolf und Gerda Schopf vor viereinhalb Jahren, als sie von dem Projekt hörten, ihre Unterstützung zugesagt hatten, ohne lange zu zögern.

Für fünf Millionen Euro soll ein Haus entstehen, das außer Vortrags- und Seminarräumen mit sich anschließender Lehrküche einen Kardio-Untersuchungsraum, Forschungsbereiche und Labore und unter anderem Arztzimmer, Studien- und Doktorandenbüros und Platz für die Verwaltung bietet.

Die Stiftung, die im Dezember zehn Jahre besteht, habe in Bremen und Umgebung mit Aufklärungskampagnen „viel für die Herzgesundheit erreicht“, sagt Rainer Hambrecht. Mit dem 2015 gegründeten Bremer Institut für Herz- und Kreislaufforschung der Stiftung habe sich Bremen, „das einzige Bundesland ohne medizinische Fakultät“, weit vorn positioniert. „Wer einen Herzinfarkt hat, landet genau hier. Und ohne Forschung gibt es keinen Fortschritt.“

Forschung auf Uni-Niveau

Mit der 2016 ins Leben gerufenen Stiftungsprofessur – mit Unterstützung der Universität Lübeck – könne bereits jetzt auf Uni-Niveau geforscht werden. Das gelte künftig unter anderem auch für die Ursachenforschung, Diagnostik und Therapie von kardiovaskulären Erkrankungen, stellte Hambrecht eines der wichtigsten Ziele vor.

Uwe Schmid, Abteilungsleiter Kommunale Kliniken bei der Gesundheitssenatorin, dankte ausdrücklich den „großherzigen Spendern“ und würdigte die Neuansiedlung unmittelbar am Herzzentrum des Klinikums im Süden der Hansestadt als „Stärkung des gesamten Standorts Links der Weser und des Forschungsstandorts Bremen“. Zur Feier des Tages gab es Kaffee – „und der ist herzgesund“, wie Rainer Hambrecht versicherte.