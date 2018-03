So sieht eines der Zimmer in Haus 3 des Klinikums Bremen-Ost aus. (Karsten Klama)

Am 11. April soll die psychiatrische Station des Klinikums Bremen-Ost aus dem Haupthaus in das umgebaute Haus 3 umziehen. Das Gebäude, das für rund 1,2 Millionen Euro saniert wurde, wurde am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) fand bei der Einweihung deutliche Worte: "Der Zeitdruck bei den Umbauarbeiten war immens, weil allen bewusst war, dass die Situation auf der Station 63 für Personal wie Mitarbeiter nicht gut war."

Vor rund einem Jahr hatte es massive Vorwürfe gegen die Leitung der Psychiatrie gegeben: Platzmangel, durch den Patienten zu früh entlassen werden mussten, zu wenig Rückzugsräume und überbelegte Stationen, Medikationen statt Therapie-Angeboten waren neben der inzwischen verbesserten Personalausstattung nur einige der Kritikpunkte. Mit der Eröffnung des Hauses 3 würden nun weitere Punkte des "Aktionsplans Psychiatrie 2017" erfüllt, sagte die Senatorin. "Wir wollen eine andere Kultur des Miteinanders schaffen."

Maximal 23 Patienten können in Haus 3 aufgenommen werden, für sie gibt es auf den insgesamt 1070 Quadratmetern sieben Therapie-Räume, zwei Küchen sowie zwei Fernseh-Zimmer. Und, auch ein wichtiger Punkt: Künftig dürfen die Patienten auch im Klinikgarten spazierengehen - das ging auf der alten, rund 500 Quadratmeter großen Station nicht. (niw)