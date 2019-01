Das Restaurant "Überfluss Grill" soll für 80 Gäste Platz bieten und eine Bar mit Loungebereich beheimaten. (Überfluss)

Das Nachfolgerestaurant von "Loui & Jules" an der Schlachte startet am 2. Februar. Das teilte das Hotel Überfluss am Montag mit, das Betreiber des Lokals ist. Dementsprechend wird es auch "Überfluss Grill" heißen. Das Restaurant soll für 80 Gäste Platz bieten und eine Bar mit Loungebereich beheimaten. Mit der Neueröffnung schafft das Unternehmen laut eigenen Angaben 15 neue Arbeitsplätze, darunter vier für Köche.

Kulinarisch möchte das Grillrestaurant internationale urbane Gerichte mit regionalen und saisonalen Zutaten kombinieren – und etwa einen Knipp-Burger anbieten. „Wir hoffen, mit unserem Konzept die Schlachte jenseits der Bürgermeister-Smidt-Brücke neu zu beleben", sagt Katharina Molnar, Direktorin des Hotels Überfluss.