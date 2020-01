Konrad Elmshäuser ist der Leiter des Bremer Staatsarchivs. (Christina Kuhaupt)

Was irgendwie ein bisschen griechisch klingt, ist in Wahrheit eine Abkürzung: Seit Jahresbeginn sind Bremen und Niedersachsen in einem gemeinsamen Archivinformationssystem verbunden, dem Arcinsys Niedersachsen Bremen. Mithilfe des webbasierten Informationssystems können die Nutzer jetzt länderübergreifend in derzeit rund 60 Archiven recherchieren. Angesichts der sich vielfach überschneidenden Geschichte beider Länder eine wegweisende Hilfestellung, wie der Bremer Staatsarchivleiter Konrad Elmshäuser und die Präsidentin des Niedersächsischen Landesarchivs, Sabine Graf, am Donnerstag bei der Präsentation im Staatsarchiv unisono betonten.

Für die Nutzer bringt das neue System zahlreiche Verbesserungen und Erleichterungen. Erstmals ist es nun möglich, vom heimischen Rechner aus Archivalien selbstständig und ortsunabhängig direkt in den Lesesaal zu bestellen. In einer zweiten Ausbaustufe soll ab 2021 sukzessiv ein virtueller Lesesaal entstehen.

„Die Archivrecherche verlässt die Lesesäle, sie geht online“, sagte Elmshäuser. Soll heißen: Immer mehr digitalisierte Dokumente werden am eigenen Rechner einsehbar sein. In einer dritten Ausbaustufe sollen dann auch sogenannte Born Digitals nutzbar sein, also Unterlagen, die es in analoger Papierform gar nicht mehr gibt. Dieser Schritt sei allerdings erst in „etwas fernerer Zukunft“ zu erwarten, so Staatsarchiv-Mitarbeiter Viktor Pordzik.

Auch Archiv der Landeskirche dabei

Neben dem Staatsarchiv stützt sich aus Bremen auch das Archiv der Landeskirche auf Arcinsys. Elmshäuser sieht aber noch mehr Beitrittskandidaten unter den 35 bis 40 Archiven im Land Bremen, vor allem unter den Stadtteil- und Vereinsarchiven. Noch außen vor sind auch das Archiv der Staats- und Universitätsbibliothek, das Fotoarchiv des Zentrums für Medien im Landesinstitut für Schule sowie das Archiv für Polarforschung aus Bremerhaven. Den ehrenamtlich geführten Archiven redete die IT-Beauftragte des Staatsarchivs, Brigitta Nimz, gut zu: Nur mit einer Art Visitenkarte auf die eigene Existenz in Arcinsys aufmerksam zu machen sei kostenlos, die Verzeichnissoftware schon für 250 bis 300 Euro pro Jahr zu haben.

Das Archivinformationssystem Arcinsys wurde 2015 in Niedersachsen und Hessen eingeführt, ein Jahr später zog Schleswig-Holstein nach. Das Staatsarchiv Bremen klopfte 2018 bei den Niedersachsen an, 2019 wurde eine gemeinsame Nutzungsvereinbarung unterschrieben. In dem Verbundsystem ist Bremen allerdings kein gleichwertiger Entwicklungspartner, sondern laut Andreas Mackeben vom Kulturressort als „Juniorpartner“ integriert. Dennoch sei der Gewinn für Bremen immens, so Elmshäuser.

Von 1580 Beständen des Staatsarchivs sind bislang mehr als 1300 Bestände online, das entspricht rund 375.000 Verzeichnungseinheiten. Zufrieden über den Start des neuen Informationssystems zeigte sich Brigitta Nimz: In den ersten drei Wochen seien bereits rund 70 Nutzungsanträge gestellt und 450 Archivalien genutzt worden.