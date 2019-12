Bereits in diesem Jahr gab es Freiluft-Konzerte auf dem Domshof. Aufgetreten sind unter anderem Martin Classen, Julian Fischer, Mario Emde und Christian Schoenefeldt. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Konzerte, Theater, Vorträge, eine Stadtküche und viele weitere Ideen: Die Organisatoren vom „Open Space Domshof“ planen für 2020, den zentralen Platz in Bremen noch stärker zu beleben. Am Mittwochabend hat die Initiative, die von der Hochschule für Künste (HfK) getragen wird, das Konzept in einer Sitzung von drei Fachausschüssen des Beirats Mitte vorgestellt. „Wir haben sehr viel aus dem vergangenen Sommer gelernt“, sagte Organisator Amir Omerovic. Mit HfK-Rektor Roland Lambrette erklärte er den Beiratsmitgliedern die Idee hinter dem Projekt. „Wir sehen uns als Dienstleister für alle Bremer.“ Lambrette sagte: „Der Grundgedanke ist, dass sich die Bürger ihre Stadt zurückholen.“ Man wolle die Innenstadt neu beleben und den Domshof zu einem Kommunikationsort machen. „Da schlummert enormes Potenzial.“

Bereits in diesem Jahr hatten die Organisatoren für regelmäßige kulturelle Angebote auf dem Domshof gesorgt. Viele Ideen seien sehr gut angekommen. „Zum Beispiel die Mittagskonzerte“, sagte Omerovic. Auch den Nachhaltigkeitstag werde es 2020 auf jeden Fall wieder geben. Einmal im Monat soll eine Stadtküche auf dem Marktplatz aufgebaut werden. „Die Leute können dann auf dem Markt einkaufen und direkt vor Ort kochen“, sagte Omerovic. In der Testphase sei dieses Konzept sehr gut angekommen.

Lambrette betonte, durch viele Gespräche sei das Open-Space-Projekt auch von den Nachbarn und Händlern akzeptiert worden. „Die Marktbetreiber sind eigentlich Traditionalisten. Wenn sich der Anfahrtsweg zu ihrem Stand um drei Meter verschiebt, stört die das.“ Mittlerweile habe sich aber ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Für 2020 wolle man die Kooperation mit bremischen Künstlern, wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen ausbauen, sagte Omerovic. Eine gemeinsame Präsentation für alle Beteiligten sei schon geplant.

Die Ausschüsse nahmen das Projekt positiv auf. Mitglieder vom Fachausschuss Stadtentwicklung und Klima stellten vor allem finanzielle und organisatorische Fragen. So wollte Jan Strauß (Linke) wissen, wie das Planungsteam zusammengesetzt ist. „Die meisten aus dem Team sind ehemalige Studenten der HfK“, sagte Omerovic. 18 bis 20 Leute würden aktuell an dem Projekt mitarbeiten. „Nicht ehrenamtlich, aber eine goldene Nase verdient sich damit niemand.“ Er betonte auch, dass jede Bürgerbeteiligung an dem Projekt willkommen sei. Im kommenden Jahr solle es auf dem Domshof wieder eine offene Bühne geben, die allen zur Verfügung stehe. „Für größere Veranstaltungen müssen wir aber einen Antrag beim Ordnungsamt stellen.“

Es gebe ein Budget für Künstler und Werbung, sagte Omerovic auf Nachfrage von Birgit Olbrich (SPD). „Das ist ein Mini-Budget“, ergänzte Lambrette. „Es ist aber schön zu beobachten, dass der Begriff ,Open Space' unter den Künstlern schon eine Marke geworden ist.“ Die finanzielle Planung für 2020 laufe bereits. „Von der Wirtschaftsförderung Bremen haben wir für kommendes Jahr 30 000 Euro bewilligt bekommen“, sagte Omerovic. Auch beim Beirat Mitte liegt nun ein Antrag auf Veranstaltungsförderung. Der größte Teil müsse aber von der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa kommen, so Omerovic. Genaue Summen wolle er erst nach der Bewilligung nennen, über die in den kommenden Tagen entschieden werde.

Die Beiräte gaben Omerovic gute Wünsche mit auf den Weg. „Ich hoffe, Ihnen geht nicht der Atem aus. Das ist eine richtig große Aufgabe“, sagte Waltraut Steimke (Grüne).