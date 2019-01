Das Mediterraneo in Bremen soll zu einem Outlet-Center umgewidmet werden. (Karsten Klama)

Das Bremerhavener Einkaufszentrum Mediterraneo könnte demnächst umgewidmet werden: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll dort noch in diesem Jahr ein Outlet-Center eingerichtet werden. Demnach steht derzeit aber noch nicht fest, welche Waren am Ende angeboten werden; im Gespräch seien Kleidung, aber auch Haushaltswaren. Eigentümerin der Shopping-Mall in den Havenwelten ist die Hamburger AVW Immobilien AG, die die Pläne bestätigte. Das gut 9000 Quadratmeter große Mediterraneo, das vor elf Jahren eröffnet worden war, hatte zuletzt immer wieder mit Leerstand zu kämpfen.