Am Huckelrieder Deichschart plant der Verein für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für diesen Sonnabend die Wiedereröffnung des Kiosks. (Walter Gerbracht)

Es kommt wieder Leben in die rote Bude. Am Huckelrieder Deichschart plant der Verein für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (Farm) für Sonnabend, 15. Juni, ab 12 Uhr die Wiedereröffnung des verwaisten Kiosks am Werdersee. Zunächst ist der Betrieb als Zwischennutzung für die Sommermonate angelegt. Parallel dazu läuft in diesen Tagen eine Ausschreibung der Stadt, die über einen Wettbewerb Interessenten für eine längerfristige Nutzung sucht.

Wie berichtet, hat zuvor der Verein Arbeiten für Bremen (Bras) den Betrieb des Kiosks aufgegeben, der die zurückliegenden sechs Jahre die Bude anlässlich eines Förderprogramms für Langzeitarbeitslose gepachtet hatte. Daher war der im Jahr 2012 sanierte Kiosk bereits seit mehreren Monaten geschlossen geblieben. Die Sorge im Stadtteil war deshalb groß, dass dieser beliebte Ort der Neustadt sich durch die fehlende soziale Kontrolle wieder wie schon Jahre zuvor durch illegale Müllablagerungen und Vandalismus zum Schandfleck entwickeln könnte. Umso mehr zeigt sich nun Quartiersmanager Marc Vobker erfreut über die Aussicht auf den bevorstehenden Sommerbetrieb.

„Darüber hinaus hoffen wir, dass die Stadt mit ihrer laufenden Ausschreibung auch einen geeigneten Betreiber findet, der den Kiosk längerfristig bespielt“, so Vobker. Aus den Ausschreibungsunterlagen geht hervor, dass die Chancen besonders für jene Interessenten groß sein dürften, die sich im Stadtteil vernetzen und parallel zum Verkauf von Getränken und Snacks auch soziokulturelle Angebote entwickeln.

Wer sich bewerben möchte, kann die Wettbewerbsunterlagen noch bis zum Sonntag, 23. Juni, kostenlos beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr – Referat 30 Grünordnung anfordern. Entweder per E-Mail unter iris.bryson@umwelt.bremen.de oder per Fax an 0421 49 63 10 76.