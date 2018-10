Wenn die Migräne-Attacke einsetzt, sollte man möglichst schnell behandeln. (Wavebreak Media Ltd , 123RF)

Viele Menschen haben regelmäßig Kopfschmerzen. Jeder Zehnte leidet sogar unter Migräne, viele Betroffene wissen das aber gar nicht – und leben stattdessen jahrelang mit dem Schmerz. Erleben Sie das häufig bei Patienten?

Andreas Peikert: Es gibt immer wieder Menschen, die völlig überrascht sind, wenn sie die Diagnose bekommen, obwohl sie regelmäßig und an mehreren Tagen im Monat Kopfschmerzen haben. Eine häufige Reaktion ist: „Oh nein, bloß das nicht. Ich doch nicht.“ Dabei ist eine viel bessere Behandelbarkeit damit verbunden, wenn man die Diagnose hat.

Migräne bedingt Befindlichkeitsstörungen, fast immer mit Kopfschmerzen und Unwohlsein verbunden. Sie treten episodisch auf und beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit meist deutlich – wenn nichts unternommen wird. Das heißt: Unbehandelt kann man während einer Migräne-Attacke nicht normal funktionieren. Es gibt aber auch klar definierte klinische Kriterien für eine Migräne.

Kein einzelnes Symptom beweist eine Migräne, es handelt sich vielmehr um ein Symptommuster. Von den folgenden vier Kriterien müssen zwei erfüllt sein: Dazu zählen halbseitiger Kopfschmerz, unbehandelt immer mindestens mittelstark oder stark. Wenn man sich bewegt, etwa eine Treppe hochläuft, werden die Schmerzen schlimmer. Das vierte Kriterium: Die Schmerzen haben einen pochenden Charakter. Viele Menschen glauben, bei einer Migräne muss der Kopfschmerz immer halbseitig sein. Das ist falsch. Es reichen schon mittelstarke Kopfschmerzen, die schlimmer werden, wenn man schnell eine Treppe hochgeht. Auch können mehrere Formen einer Attacke beim selben Patienten vorkommen.

Migräne ist eine Filterstörung im Gehirn. Migräniker sind auch zwischen den Attacken vermehrt geräusch- und lichtempfindlich. In der Attacke brechen diese Filter zusammen. Darüber hinaus kann Übelkeit mit Brechreiz auftreten.

Typische Auslöser sind innere oder äußere Rhythmuswechsel. Etwa in der Entspannungsphase, nach der Arbeit oder am Wochenende, beim Auslassen von Mahlzeiten, nach einem Flug mit Zeitverschiebung, nach dem ungewohnten Ausschlafen oder auch nach dem Sport. Bei Frauen kommt es häufig auch zu Migräne-Attacken während der Regel, Grund ist der vorausgehende Östrogenabfall im Blut.

Im Schnitt kennt jeder zehnte Migräne-Patient sogenannte Auren. Das ist ein neurologisches Symptom, das meistens vor den Kopfschmerzen auftritt; meistens als halbseitige Seh- oder Gefühlsstörungen, die sich etwa durch Gesichtsfeldstörungen oder ein Kribbeln in einer Gesichtshälfte oder der Hand äußern können. Es können auch Sprachstörungen auftreten. Diese Beschwerden halten meistens nicht länger als eine Stunde an. Häufig ist es so, dass die Migräne ihre Kraft durch die Aura schon ein wenig eingebüßt hat, sodass die Kopfschmerzen danach schwächer sind oder sogar fehlen. Migräne kann sich jedoch auch durch episodisch auftretenden Schwindel oder episodisch auftretende Übelkeit mit Erbrechen äußern.

Schokolade, Rotwein oder Käse weglassen, die Ernährung umstellen – diese pauschalen Tipps helfen meist nicht weiter. Wichtiger ist es, regelmäßig bewusst zu essen und zu trinken und hierfür Pausen zu machen. Auf individuelle Auslöser ist immer zu achten, die Behandlung der Migräne sollte immer auf das Individuum zugeschnitten sein.

Möglichst regelmäßig und viel schlafen, ausreichend Pausen machen, sich immer wieder zwischendurch Ruhe gönnen, auch in der Arbeit. Das Migränehirn ist sehr aufnahmefähig – und das formuliere ich bewusst als positive Eigenschaft. Migräniker sind an vielem interessiert, multitasking-fähig, sie können vieles gleichzeitig auf- und wahrnehmen, das kann manchmal zu viel werden. Deswegen ist es gerade für Migräniker wichtig, Pausen zu machen. Wir reden dabei von Menschen, die oft Attacken haben. Ausdauersport gehört im Übrigen auch zu einer leidensgerechten Lebensführung.

…das muss man ausprobieren. Viele verzichten vorsorglich auf Schokolade oder Wein, weil sie hoffen, dadurch ihre Migräne loszuwerden. Das macht nur Sinn, wenn sie wirklich feststellen, dass sie einen Rotwein trinken und am nächsten Morgen eine Migräne haben. Dann ist klar, dass das Glas Rotwein ein Auslöser ist. Wenn das aber so ist wie bei der Schokolade, dass man als Frühsymptom einer Attacke Hunger auf Süßes hat und deswegen eine Tafel Schokolade verschlingt, dann werden Ursache und Symptom verwechselt. Eine ausgewogene Ernährung ist natürlich immer gut, das Wichtigste für Migräniker sind aber die Pausen.

Die Punktprävalenz, das ist die Häufigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, liegt bei Frauen bei 20 und bei Männern bei acht Prozent der Bevölkerung. Es kann sein, dass die veränderten Umweltbedingungen des digitalen Zeitalters die Veranlagung häufiger ansprechen. Zum Beispiel wird Migräne bei Kindern und Jugendlichen öfter festgestellt. Sie sind jederzeit ansprechbar, dauernd vernetzt, müssen ständig auf irgendetwas reagieren, was etwa in sozialen Netzwerken passiert. Abschalten gibt es quasi nicht mehr. Und die Ansprüche an sich und andere sind unter Jugendlichen sehr hoch. Das ist ein möglicher Grund dafür, dass Migräne bei Kindern und Schülern häufiger wird.

Es braucht eine genetische Grundausstattung, diese haben etwa 17 Prozent der Bevölkerung. Diese Menschen „können“ also Migräne – dazu kommen persönliche Lebensumstände sowie äußere Einflüsse als Auslöser. Wer eine ausgeprägte Migräne in die Wiege gelegt bekam, kann mitunter leben, wie er will – Attacken treten auf. Es kommt dann darauf an, die bestmögliche Behandlung zu finden.

Ja, das ist sogar immer noch weit verbreitet. Deshalb fallen Betroffene ja so selten bei der Arbeit aus- trotz ihrer Attacken. Migräne ist keine Ausrede, es ist eine häufige neurologische Krankheit, ich würde lieber Disposition sagen. Vor allem Nicht-Migräniker wissen allerdings oft ganz genau, was mit den Migränikern nicht stimmt und was sie tun müssen, damit sie keine Migräne mehr haben, die Medien sind ja auch voller Tipps. Ich empfehle Migränikern bei solchen (oft gut gemeinten) Ratschlägen zwei Gegenfragen: Hast Du auch Migräne und hat es Dir geholfen? Zu viele Tipps können auch belastend sein.

Weil es eine scheinbare Schwäche ist, wenn jemand immer wieder ausfällt, und das nicht in den Griff bekommt. Er scheint etwas falsch zu machen. Und weil Migräne ja nicht so ohne Weiteres von außen erkennbar ist. Deshalb gehen Migräniker häufig zur Arbeit, obwohl sie nicht richtig leistungsfähig sind. Ein weiterer Grund: Es ist besser so, als dass sich die Arbeit auftürmt, während man ein oder zwei Tage zu Hause bleibt. Migräniker sind oft sehr zuverlässig, gewissenhaft und haben hohe Leistungsansprüche an sich.

Wenn die Migräne-Attacke einsetzt, sollte man möglichst schnell behandeln. Da sind Migräniker oftmals übervorsichtig, warten ab und quälen sich, auch aus Angst vor Schmerzmittelübergebrauch. Man sollte sich und seine Attacken sehr gut kennen, wie sie ablaufen, und dann das machen, was am besten hilft – und das möglichst schnell. Die Taktik, erst mit einem schwachen Mittel anzufangen führt meist zu einem Mehrverbrauch an Schmerzmitteln. Bei acht oder mehr Migränetagen im Monat kommt man allerdings in den Bereich, wo zusätzlich ein durch Schmerztabletten ausgelöster Kopfschmerz entstehen kann. Spätestens dann, am besten schon vorher sollte man sich mit einem Spezialisten beraten.

Sehr häufig wird von Patienten Ibuprofen eingesetzt, das man ohne Rezept in der Apotheke bekommt, meist sind allerdings 600 oder 800 Milligramm erforderlich. Wenn das nicht hilft, kann man ein Triptan nehmen, das ebenfalls rezeptfrei erhältlich ist. Wenn das nicht funktioniert oder die Migräne-Attacken zu häufig auftreten sollte man zu einem Arzt gehen, der sich damit auskennt und sich Zeit für das Erstgespräch nimmt. Man sollte das ganze Leben des Patienten anschauen, um zu beurteilen, was das Richtige ist. Damit kann man oft viel bewirken.

Wenn alles andere ausgeschöpft ist, vor allem nicht-medikamentöse Maßnahmen in der Lebensführung, und nichts hilft, ist man bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten. Es gibt stärkere Triptane für die Attackenbehandlung auf Rezept, außerdem vier Substanzgruppen mit unterschiedlichen Wirkungsprofilen zur Vorbeugung. Das sind alles Medikamente, die zufällig gefunden wurden. Ursprünglich wurden sie gegen Bluthochdruck oder Epilepsie eingesetzt, und man hat festgestellt, dass die Migräniker in diesen Patientengruppen davon profitieren. Nach Wirksamkeitsnachweis in Studien sind sie auch zur Migräne-Prophylaxe zugelassen worden. Die Mittel werden jeden Tag eingenommen. Nach drei oder sechs Monaten lasse ich meine Patienten immer entscheiden, ob es ihnen lieber mit oder ohne Medikamente ist. Manche Menschen nehmen nicht gerne Medikamente, auch wenn sie ihnen helfen.

Das individuelle Nebenwirkungsprofil ist natürlich ganz wichtig. Für das eine Prozent der chronischen Migräniker – also mit mindestens 15 Kopfschmerztagen im Monat – gibt es seit einigen Jahren Botox, das an 31 Stellen in die Kopfmuskeln gespritzt wird. Und voraussichtlich ab diesem November steht ein ganz neuer Medikamententyp zur Verfügung.

Es ist das erste vorbeugende Medikament, das nur für die Migräne entwickelt wurde. Es beeinflusst das sogenannte CGRP, das Calcitonin Gene-Related-Peptide. CGRP ist ein Neurotransmitter, ein Botenstoff, der im Gehirn und am Trigeminusnerven aktiv ist und bei der Migräne eine besondere Bedeutung hat. Im November kommt ein Antikörper auf den Markt, der genau am Rezeptor dieses CGRP wirkt. Das Besondere ist vor allem auch, dass es nicht die Blut-Hirn-Schranke überschreitet und sehr gut verträglich ist – wobei man bisher drei Jahre Anwendungsdauer in Studien überblickt. Es wirkt offenbar auch und gerade bei den Patienten, die auf die anderen Mittel nicht gut ansprechen.

…das Medikament ist in jedem Fall eine ­Option. Spannend wird auch, für welche Patienten die hohen Kosten der Substanz

von den Krankenkassen übernommen werden.

Zur Person

Dr. Andreas Peikert ist Neurologe und arbeitet seit 20 Jahren am Neurologicum Bremen. Außerdem ist er Regionalbeauftragter der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft.