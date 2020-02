Joerg Helge Wagner. (Shirin Abedi)

Joerg Helge Wagner (57), seit 1. November Teil der Doppelspitze in der Lokalredaktion bei der WESER-KURIER Mediengruppe, wird vom 1. März an in seiner Funktion als Lokalchef Mitglied der Chefredaktion. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Joerg Helge Wagner ist seit mehr als 20 Jahren Redakteur bei der WESER-KURIER Mediengruppe. Er verfügt über umfassende Erfahrungen aus seiner Zeit als Ressortleiter der Politik- und Meinungsredaktion. Neben seinen umfassenden und herausragenden journalistischen Kenntnissen zeichnet ihn profunde Expertise in der Außen-, Innen- und Landespolitik und langjährige Führungserfahrung aus. Damit ist er die optimale Besetzung für diese Position“, sagt WESER-KURIER-Chefredakteurin Silke Hellwig.

Eine der beiden Lokalspitzen in die Chefredaktion aufzunehmen soll zudem die Bedeutung lokaler Kompetenz für den WESER-KURIER, die Bremer Nachrichten und die Verdener Nachrichten unterstreichen. Wagner hat Neuere Geschichte, Wirtschaftsgeschichte, Politikwissenschaften in Freiburg, Köln und Düsseldorf studiert.