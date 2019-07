Listet Vorfälle rechter Gewalt in Bremen und Bremerhaven auf und verortet sie auf einer Karte: die Website "Keine-Randnotiz.de" (Screenshot/Keine-Randnotiz.de)

Hier eine Beleidigung, dort ein islamfeindlicher Schriftzug oder ein Angriff auf Menschen ausländischer Herkunft: Vorfälle rechter, antisemitischer und homophober Gewalt werden zwar in Medien, aber auch von der Polizei Bremen veröffentlicht. Doch nun gibt es eine neue öffentliche Übersicht über Vorfälle in Bremen und Bremerhaven. An diesem Mittwoch ist das Portal "keine-Randnotiz.de" online gegangen, das die Beratungsstellen Proaktiv gegen rechts und Soliport initiiert haben.

„Wir wollen zeigen: Hier passiert was. Diese Vorfälle sollen keine Randnotiz mehr bleiben“, erklärt Max Wengel von Proaktiv gegen rechts. Die mobile Beratungsstelle wird vom Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja) getragen. Oft gerieten nur einzelne Vorfälle in die Öffentlichkeit.

Die Internetseite listet derzeit 101 Vorfälle seit 2017 auf. Verortet sind die Fälle zudem auf einer interaktiven Karte. Quellen sind verlinkt, etwa öffentlich zugängliche Mitteilungen der Polizei oder Presseberichte. Ebenso kommen Fälle von Betroffenen hinzu, die sich an eine der Beratungsstellen gewandt haben. Zudem kann jede und jeder über ein Formular Vorfälle melden. „Wir listen nur Fälle auf, die wir nachprüfen können“, betont Wengel auf die Frage, wie man sicher gehen wolle, dass die gelisteten Taten sich so zugetragen haben.

„Wir glauben, dass es eine regelmäßige Dokumentation rechter Gewalt braucht“, erklärt Josef Borchardt von Soliport, die Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt unterstützt und in Trägerschaft des Lidice-Hauses ist. Der Begriff „rechte Gewalt“ werde nicht nur verstanden als Gewalt im physischen Sinn. Auch Hetze oder Beschimpfungen fielen darunter. „In unserer Beratung erfahren wir Geschichten, die sich sonst nirgends finden“, sagt Borchardt. Einigen Betroffenen sei es ein Anliegen, dass der ihnen entgegen getretene Rassismus oder Hass gehört wird.

Soliport und Proaktiv gegen rechts hoffen, dass das neue Portal Menschen dazu ermuntert, sich entschieden gegen rechte Stimmungen im eigenen Stadtteil zu stellen. „Es zeigt sich, dass sich dort, wo der Widerstand gering ist, die Vorfälle häufen“, sagt Wengel. In Bremen-Nord waren zum Beispiel zuletzt häufiger Hakenkreuz-Schmierereien zu finden. „Ein konkreter Überfall ist auch ein Resultat einer gesamtgesellschaftlichen Stimmung“, findet Wengel. Die Grenze des Sagbaren habe sich zunehmend verschoben. Die Vorfälle verstehe er deshalb nicht als Einzelfälle, sondern als Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Problems.

Eine Auswahl der jüngsten mutmaßlich rassistischen Vorfällen in Bremen:

22. oder 23. Juli: In der Nacht brechen Unbekannte in ein Restaurant in der Schwaneweder Straße in Blumenthal ein und hinterlassen auf einer Arbeitsplatte den Schriftzug „Geht weg aus Deutschland“. Der Staatsschutz ermittelt.

13. oder 14. Juli: In der Mühlenstraße in Blumenthal ritzen Unbekannte ein Hakenkreuz in die Motorhaube eines Autos. Die Tat muss sich zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 11.30 Uhr am Sonntagmorgen ereignet haben. Der Staatsschutz ermittelt.

4. Juli: In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli werden im Schnoorviertel vier Jugendliche aus Afghanistan von einer Gruppe von Männern bedrängt und geschlagen. Im Beisein der Polizei fallen rassistische Beschimpfungen. Vier mutmaßliche Täter können gestellt werden, weitere fliehen mit einem dunklen Auto. Die Ermittlungen dauern an.

18. Juni: Ein Anwohner entdeckt morgens Farbschmierereien auf dem Gehweg in der Schlengstraße in Hemelingen. Laut Polizeibericht ist auf einer etwas größeren Fläche der Weg mit einem islamfeindlichem Inhalt beschmiert.

8. Juni: Die Rahma-Moschee in der Löningstraße in der Bahnhofsvorstadt wird verwüstet: Etwa 50 Korane werden zerstört und teilweise in die Toilette gestopft. Die Täter urinieren und koten auf die Heilige Schrift des Islam. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, ein politisches oder religiöses Motiv wird geprüft.

31. Mai: Am späten Freitagabend verletzt ein 27-Jähriger einen 16-Jährigen in einer Straßenbahn in der Vahr mit einem Messer am Hals. Laut Aussagen der Beteiligten sollen dem Angriff islamfeindliche Äußerungen vorangegangen sein. Wenige Tage später kann der Staatsschutz den mutmaßlichen Angreifer ermitteln, er gibt die Tat zu, ein Messer wird gefunden. Der 27-Jährige kommt in eine Psychiatrie.

12. bis 14. Februar: Unbekannte beschmieren in der Straße Am Forst in Blumenthal eine Haustür, ein Garagentor, einen Briefkasten und ein Autokennzeichen mit Hakenkreuzen. Nach Polizeiangaben hört eine Anwohnerin in der Nacht zu Freitag eine männliche, lallende Stimme, die „komm raus, komm raus, oder ich steche dich ab, Jude, Jude“ ruft.

17. Dezember 2018: An diesem Tag werden der Polizei Bremen Hakenkreuzschmierereien an einer Schaufensterscheibe eines leer stehenden Gebäudes an der Gröpelinger Heerstraße gemeldet. An der Fassade der einstigen Bank wird zudem der Schriftzug „Kauft nicht dei (sic!) Juden“ entdeckt. Der Staatsschutz ermittelt.