Bis Jahresende soll das ­Studierendenwohnheim an der Ottostraße komplett fertig sein. Das Musterappartement im Innenhof-Gebäude ist schon ­fertig eingerichtet. (Roland Scheitz)

Nein, die schwarz-weißen Milchkühe gibt es nicht mehr, die hier noch vor etwa 13 Jahren im Stall standen – und das mitten im dicht besiedelten Wohngebiet der Neustadt. Familie Windler hat ihren Landwirtschaftsbetrieb aufgegeben und arbeitet derzeit an ihrem neuen Familienunternehmen: dem Bau und der Vermietung eines privaten Studierendenwohnheims an der Ottostraße. Ein Projekt, das im Stadtteil bereits heiß diskutiert worden ist. Nicht zuletzt wegen der Sorge der Nachbarn, dass die geplanten Häuser zu groß und die Parkplätze in der Nachbarschaft noch knapper werden könnten (wir berichteten).

Die Stallgebäude und das alte Haupthaus sind längst abgerissen. Nun steht bereits das erste der zwei neuen Häuser fast fertig im Innenhof. Drei Geschosse ist es hoch und hat auf das grüne Flachdach eine Solaranlage bekommen. Von dort oben kann man den Nachbarn, die an der Kantstraße wohnen, direkt ins Wohnzimmer blicken. „Doch der Abstand ist mit etwa zwölf Metern sogar etwas größer, als sich die Häuser an der Ottostraße gegenüber stehen“, sagt Andreas Windler, einer der Bauherren. Klar könne er verstehen, dass Baulärm und die Veränderung von einem niedrig bebauten Innenhof zu einem größeren Haus nicht jedem leicht fällt. „Aber bis jetzt haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die Fassade viel heller und freundlicher wirkt als befürchtet“, so Windler.

Insgesamt sei der Kontakt zu den Nachbarn gut und sachlich. Und in jedem Fall werde der Innenhof nach Ende der Arbeiten viel grüner sein als zuvor, versichert er. „Vorher war hier nur versiegelte Fläche, nun werden wir das Grundstück komplett begrünen“, erklärt Windler. Rasen um die Häuser herum, jedes Beet und Rankpflanzen an der Fassade seien ein Gewinn für die Nachbarschaft.

An einer Mauer, die das Familiengrundstück im Innenhof von einem Garagenhof trennt, bleibt sein Vater, Gerhard Windler, stehen. Er zeigt auf dunkle Streifen, die noch an der Mauer zu sehen sind: Letzte Spuren von einem Kuhstall. „Den habe ich hier 1983 noch gebaut.“ Sein Großvater hatte 1903 Haus und Hof in der Neustadt erworben und die innerstädtische Milchvieh-Wirtschaft aufgebaut.

In den kommenden Jahren wolle die Familie nun erneut generationen-übergreifend mit anpacken, wenn es um den Betrieb des Studierendenwohnheims geht, erzählt Windler Senior. Seine Tochter übernehme die Verwaltung der später 74 Appartements, sein Enkelsohn werde als Hausmeister arbeiten.

Das zweite neue Haus, das an der Stelle des früheren Wohngebäudes der Familie direkt an der Ottostraße entsteht, ist erst ein Stockwerk hoch. Es soll noch auf vier Etagen wachsen. Die Statik habe große Probleme gemacht, daher habe sich der Bau um sechs Monate verzögert, berichtet Andreas Windler. Die Nachbarhäuser haben teilweise keine eigene Außenwand zu dem abgerissenen Gebäude gehabt. Und der Untergrund sei so lehmig und feucht, dass eine Pfahlgründung nötig gewesen sei. „Es ist ein riesiger Aufwand, in der Neustadt zu bauen“, findet Windler.

Die Bauherren Gerhard Windler (links) und ­Andreas Windler kontrollieren den Baufortschritt. (Roland Scheitz)

Besonders deshalb sei die Diskussion im Beirat, dort würden Luxuswohnungen errichtet, „völlig ungerechtfertigt gewesen“, so der Bauherr. Aus seiner Sicht dürfe man aufgrund der hohen Baukosten die Mietpreise für die möblierten Appartements in dem privaten Wohnheim nicht mit Sozialwohnungen vergleichen. Denn schließlich seien die Appartements komplett mit Bett, Schreibtisch und Küchenzeile eingerichtet, Geschirr und Kochutensilien inbegriffen. Es gibt Waschmaschinen im Keller, die mitbenutzt werden können sowie eine eigene Paketstation im Haupthaus.

Gemeinschaftsräume sind hingegen nicht vorgesehen. Schließlich seien in der belebten Neustadt mit seiner Hochschule gleich um die Ecke reichlich Orte zu finden, wo man sich bequem in geselliger Runde treffen könne, argumentiert Andreas Windler. Weil die Neustadt so nah an der Innenstadt liegt und so gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen ist, seien auch Autos für die Studierenden überflüssig. Die Sorge der Anwohner, die Parkraum-Knappheit werde sich durch die jungen neuen Nachbarn noch verschärfen, kann er daher nicht nachvollziehen. „Wir hatten bereits 30 Besichtigungen unseres Muster-Appartements, von den Interessenten hat aber noch keiner nach einem Stellplatz gefragt.“ Für Fahrräder gebe es hingegen gesicherte Abstellplätze in den Häusern.

Das Dach des Studierendenwohnheims ­bekommt eine Fotovoltaikanlage. (Roland Scheitz)

Anfang Juli rechnet Familie Windler mit den ersten Einzügen im Innenhof-Gebäude. „Die Nachfrage ist sehr hoch, wir werden im Juli wahrscheinlich schon das komplette Haus im Innenhof vermietet haben“, schätzt Andreas Windler. Das Haupthaus mit insgesamt 44 Appartements brauche hingegen noch bis zum Jahresende. Bis es soweit ist, wollen die Betreiber des Wohnheims den ersten Bewohnern Preisnachlässe gewähren.

