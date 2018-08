Inhaber von VBN-Monatstickets oder Mia-Tickets können zukünftig kostenlos das Weser-Shuttle benutzen. (Frank Thomas Koch)

Mehr als 1200 Fahrkarten sind seit Anfang Juli für die neue Weser-Fähre, die werktäglich zwischen Weser-Stadion und Überseestadt pendelt, verkauft worden. Das hat einer der Mitinitiatoren des Projekts, CDU-Bürgermeisterkandidat Carsten Meyer-Heder, am Donnerstag mitgeteilt. "Das Shuttle hat einen guten Start hingelegt", sagt er. Pro Fahrt entspricht das bislang 2,5 Passagieren.

Ein Verbesserungsvorschlag der Pendler werde ab sofort realisiert: Den Angaben zufolge können Fahrgäste, die ein gültiges VBN-Monatsticket, ein Mia-, Mia-Plus- oder ein Job-Ticket für Bremen haben, die Fähre kostenfrei nutzen.

Das Weser-Shuttle war Anfang Juli an den Start gegangen und soll in einem Testbetrieb zunächst vier Monate fahren. Die 40-minütige Fahrt verkehrt dabei zwischen Landmark-Tower in der Übersseestadt über den Anleger 13/Weserbahnhof, dem Martinianleger bis zum Weserstadion. 104 Passagiere finden auf der Fähre Platz, eine einfache Fahrt kostet vier Euro, Hin- und Rückfahrt 6,50 Euro. Ein Monatsticket ist für 60 Euro erhältlich. (bem/sei)