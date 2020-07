In Turm 3 am Weserstadion war die Eventloge von Werder Bremen untergebracht. Nun zieht eine Praxis für Sportmedizin ein. (Koch)

Das Osnabücker Klinikunternehmen Paracelsus baut in Bremen ein neues Sportmedizinzentrum. Der Neubau soll in Turm 3 des Weserstadions entstehen und im Herbst eröffnen. Das Unternehmen hat in Bremen und umzu einen Markt für Sportmedizin ausgemacht: „In Bremen und im Nordwesten gibt es sehr viele Profisportler, ambitionierte Athleten und sportlich aktive Menschen“, sagt Paracelsus-Marketingreferent Victor Lemeshko und nennt als Beispiele den Grün-Gold-Club oder die Stadtteil-Sportvereine. Wo Sport getrieben wird, sind Verletzungen oft nicht weit. Ein Ansprechpartner für „eine sportmedizinische Rundum-Versorgung“, gebe es im Nordwesten bislang jedoch nicht, sagt der Referent.

Das möchte die Paracelsus-Klinik ändern und sich mit diesem Konzept von Konkurrenten abheben. Lemeshko betont, dass es im neuen sportmedizinischen Zentrum „vom Erstgespräch, über Diagnostik, Operation oder Behandlung bis zur Nachbehandlung“ alles aus einer Hand geben soll. Zudem will das Unternehmen Vorsorge- und Beratungsangebote anbieten.

Team mit mehreren Ärzten

Welchen Vorteil haben Patienten von dem neuen Ärztezentrum, das mit 15 Mitarbeitern, darunter Ärzte verschiedener Fachrichtungen, ausgestattet werden soll? Durch die Komplettbetreuung könnten die Behandlungsschritte ideal aufeinander abgestimmt werden. Unter anderem sollen Orthopäden, Psychologen, Neurologen und Kardiologen zum Team vor Ort gehören. Darüber hinaus wirbt das Zentrum mit seiner technischen Ausstattung: Neben einem neuen MRT-Gerät stünden auch ein neues EKG und Tablets für eine digitale Verarbeitung der Patientendaten bereit.

Während der ambulanten Sprechstunden soll es in der Praxis am Weserstadion Kapazitäten für 6000 Patienten pro Jahr geben. Angenommen werden den Angaben zufolge Patienten aller Krankenkassen ohne vorherige Überweisung von einem anderen Arzt. Lemeshko betont, dass die Sportmedizin auch für andere Ärzte und Therapeuten zur Verfügung stehe, um Sportler gemeinsam zu betreuen.

Mehr zum Thema Zur besseren Versorgung der Werder-Profis Im Weserstadion wird ein sportmedizinisches Zentrum gebaut Im Weserstadion wird seit dieser Woche gebaut. Es entsteht ein sportmedizinisches Kompetenzzentrum, ... mehr »

Dass Patienten für eine Behandlung bis zum Weserstadion fahren müssen, hängt auch mit einem Sponsoren-Vertrag der Klinik zusammen, die der medizinische Partner von Bundesligist Werder Bremen ist. „Eine Praxis direkt am Stadion bedeutet auch kurze Wege für die Spieler“, sagt Lemeshko. Der Standort habe aber auch Vorteile für Patienten, die nicht aus Bremen kommen; am Weserstadion gebe es viele Parkplätze. Ursprünglich standen auch Standorte in der Innenstadt oder in der Bremer Paracelsus-Klinik zur Wahl. Die neue Praxis ist ein Unternehmensteil der Klinik in der Vahr.

Trotz des noch nicht abgeschlossenen Umbaus der Räume im Weserstadion, zu denen auch die ehemalige Eventloge mit Blick in das Stadioninnere zählt, sind Terminvereinbarungen bereits möglich. Der künftige Leiter der Paracelsus Sportmedizin, Orthopäde und Unfallchirurg Alberto Schek, bietet Sprechzeiten nach vorheriger Absprache an.