In diesem Jahr wurden in den Urlaubsmonaten so viele Tiere gefunden wie schon seit Jahren nicht mehr. „Es ist leider ein bundesweiter Trend, dass so unglaublich viele Tiere ausgesetzt wurden, ohne dass sich jemand nach ihnen erkundigt hat“, sagt Brigitte Wohner-Mäurer, Vorsitzende des Bremer Tierschutzvereins. Der Tag der offenen Tür im Bremer Tierheim hat daher am Sonntag eine gute Gelegenheit geboten, sich nach einem neuen Familienmitglied umzusehen. Mehr als 500 Tiere versorgt das Tierheim zurzeit und warten auf ein neues Zuhause.