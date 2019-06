Blick in die Katharinenpassage in der Innenstadt. (Roland Scheitz)

Für das Restaurant „Stadtwirt“ in der Katharinenpassage könnte es bald einen Nachfolger geben. Derzeit stehe die Brepark, Eigentümerin der Immobilie, in sehr guten Gesprächen mit einem erfahrenen Gastronom, der in Bremen schon bekannt sei. Das teilte Erika Becker, Geschäftsführerin des Unternehmens, auf Anfrage des WESER-KURIER mit. Um wen es sich handelt, wollte sie noch nicht verraten. Bis Ende Juli soll die Entscheidung und damit der Mietvertrag stehen.

Eigentlich hatte es damals danach ausgesehen, dass der Betrieb in der Gastronomie schon Ende des vergangenen Jahres weitergeht. Darauf hatte auch die Brepark gehofft. Eine erste aussichtsreiche Verhandlung zerschlug sich dann jedoch. Der Vermietung sei nicht ganz einfach, erklärte Erika Becker die Dauer der Suche. „Es sind tolle Räumlichkeiten, aber sie sind auch besonders.“ Da müsse jemand gefunden werden, der wirklich passe.

Neue Haferkamp-Filiale

Leer steht in der Passage weiterhin das Restaurant unterhalb des Modegeschäfts Stiesing. Nach dem Auszug von „Langes essen & trinken“ ist die Gastronomie erneut unbelebt wie zuvor bereits für längere Zeit. Die für die Vermietung zuständige HB-Schlüssel-Immobilien wollte sich zum Geschäft oder Interessenten nicht äußern.

Der Nachfolger für den Werder-Bäcker Bünger, ebenfalls in der Katharinenpassage, steht dagegen schon fest: Im September wird der Bäckermeister Haferkamp die Fläche beziehen und damit einen weiteren Laden in der Innenstadt eröffnen.

Mehr zum Thema Kommentar über Bremens Innenstadt Viel gelingt schon, das Wichtigste noch nicht Es geht voran in der Bremer Innenstadt. Doch bei der Erneuerung der City müssen vor allem ... mehr »

„Wir freuen uns auf den Standort“, sagte Prokuristin Petra Dittrich. Haferkamp eröffnet damit die elfte Bäckerei in Bremen. In der Lloyd-Passage ist sie bereits vertreten. Auch in der Katharinenpassage solle vor Ort frisch gebacken werden. Das Unternehmen mit Sitz in Delmenhorst hat insgesamt mehr als 30 Standorte in Bremerhaven und dem niedersächsischen Umland.