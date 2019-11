Die Polizei nahm in der Nähe des Feuers einen Tatverdächtigen fest. (Christian Kosak)

Neun Autos haben am frühen Sonntagmorgen im Bremer Stadtteil Woltmershausen gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gegen 3.15 Uhr das Feuer am Tabakquartier in der Hermann-Ritter-Straße bemerkt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro.

Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Da es sich bei den zerstörten Autos um Wagen eines Wohnungsunternehmens sowie eines Dienstleistungsunternehmens handele, werde derzeit auch ein politisches Motiv geprüft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bremen unter 0421/ 362 3888 zu melden.