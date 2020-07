DLRG-Präsident a. D. Bernt Schulte zu Berge, DLRG-Kommunikations-Leiter Philipp Postulka und Dieter Göken, Präsident des RC Bremen-Roland (v.l.) bei der Übergabe der Funkgeräte. (Kuhaupt)

An acht Badeseen in Bremen sind freiwillige Rettungskräfte von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) jetzt während der Sommersaison wieder auf ihren Posten, um in Notfällen zu helfen. Sie geben Tipps zum richtigen Verhalten am und im Wasser. In einigen Fällen gehe es aber sogar um Leben und Tod, berichtet Philipp Postulka, Leiter Verbandskommunikation beim DLRG-Landesverband Bremen.

Immer mal wieder unterschätzten Wasserfans ihr Schwimmvermögen, überschätzten ihre Kräfte. „Dann ist es besonders wichtig, dass gut ausgebildete Helferinnen oder Helfer vor Ort sind“, sagt Postulka. Deshalb freut er sich über die neun neuen Digitalfunkgeräte im Wert von 6000 Euro, die dank der Unterstützung des Rotary-Clubs (RC) Bremen-Roland angeschafft werden konnten.

„Nach der Umstellung der Funktechnologie bei Polizei und Feuerwehr brauchen auch die ehrenamtlichen Organisationen digitale Funkgeräte, um im Einsatzfall mit Polizei und Feuerwehr kommunizieren zu können. Sie gehören zu der für die Rettungskräfte wichtigen technischen Ausstattung", betonte Postulka bei der Übergabe der Funkgeräte anlässlich eines Clubmeetings an der Deutschen Außenhandels- und Verkehrs-Akademie. Dort hielt der DRLG-Vertreter einen Vortrag über die Arbeit der rund 300 Männer und Frauen, die in Bremen einen großen Teil ihrer Freizeit dem Ehrenamt bei der DLRG widmen.

„Wir sind spendenfinanziert und in den Regelrettungsdienst eingebunden„, berichtete Philipp Postulka und lobte die gute operative Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und anderen Diensten in Bremen. Die Wege seien kurz, die Helfer schnell vor Ort, auch bei Tauchereinsätzen. „Wir haben im vergangenen Jahr 20 000 Wachstunden geleistet, das ist ein großer Teil der Freizeit“, sagte er.

Die neun Funkgeräte für den Verein wurden im ersten Halbjahr 2020 über den Förderverein des RC finanziert. Sie werden inzwischen gut genutzt, wie Thomas Wimmer als Schatzmeister des RC Bremen-Roland von Philipp Postulka erfuhr. „Der Rotary-Club Bremen-Roland unterstützt das ehrenamtliche Engagement der DLRG-Helferinnen und -Helfer und möchte insbesondere in diesem Jahr, in dem viele Menschen ihre Ferien an den heimischen Badeseen und Strandbädern verbringen werden, einen kleinen Beitrag für mehr Sicherheit leisten“, erklärten die Rotarier.

Vor zwei Jahren hatte der RC Bremen-Roland dazu beigetragen, dass die DLRG-Lebensretter neue Schutzwesten für ihre Einsätze anschaffen konnten. Im vergangenen Jahr wurden DLRG-Schwimmkurse unterstützt. Sie würden immer wichtiger, bestätigt Philipp Postulka.