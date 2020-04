Ostern steht unmittelbar vor der Tür, doch durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen müssen sich viele Menschen in diesem Jahr den Gegebenheiten anpassen. (Ralf Hirschberger)

Die Corona-Pandemie führt in diesem Jahr für viele Menschen zu einem völlig anderen Osterfest. Die Osterfeuer in Niedersachsen sind schon seit Längerem abgesagt, am Dienstag wurden sie auch offiziell in Bremen untersagt. Der Besuch von Menschen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, sollte auf ein Minimum reduziert werden, daher ist auch der Besuch von Familie und Verwandtschaft nicht ratsam. Und auch die Kirchgänger müssen sich an Ostern umgewöhnen. Wir geben Tipps, wie man alleine, mit dem Partner oder den eigenen Kindern an diesem etwas anderen Osterfest jede Menge Spaß und Freude haben kann.

1. Den Kochlöffel schwingen

Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele und gerade an Ostern bietet sich die Gelegenheit, sich kulinarisch zu verwöhnen. Wer viel Zeit mit dem Kochen verbringen will, für den ist vielleicht die marinierte Lammschulter mit orientalischem Reis und Ofengemüse ein guter Tipp. Die Zubereitung dieses Gerichts dauert rund viereinhalb Stunden. Deutlich schneller, nämlich nur rund 30 Minuten, braucht man für die gratinierten Lammlachse mit Bärlauchkruste und Taboulé - ein Rezept, das auch für Kochnovizen zu meistern ist. Wer lieber auf Fleisch verzichtet, für den bietet sich mit der gerade beginnenden Erntesaison eventuell der gebackene Spargel mit Asendorfer Ziegenkäse, Wildkräutern und Pumpernickel an. Wer gänzlich vegan kochen will, für den könnten die Linsenköfte mit Granatapfelkernen und buntem Salat das richtige Rezept sein. Weitere Rezeptideen aus dem WeserStrand finden Sie hier.

2. Virtuelle Zeit mit Familie und Freunden

Nur weil man Familie und Freunde nicht besuchen soll, heißt das nicht, dass man auf ihre Gesellschaft verzichten muss. Egal ob über Whatsapp, Skype, Hangouts oder Zoom - mit den Videochats holt man sich schnell Gesellschaft in die eigenen vier Wände. Und falls man sich digital zum Essen trifft, gibt es sogar einen Vorteil: Niemand beschwert sich darüber, dass er gerade etwas isst, was er eigentlich nicht mag.

3. Ein Ausflug auf zwei Rädern

Rechtzeitig zur Osterwoche hat sich das Wetter im Norden geändert und zeigt sich derzeit von seiner besten Seite. Auch wenn es am Wochenende laut Deutschem Wetterdienst durchaus wechselhaft werden soll, sind weiterhin Temperaturen von 15 bis 20 Grad für Bremen und umzu vorhergesagt. Beste Voraussetzung für eine Radtour in das niedersächsische Umland, bei der man auch viel erleben kann. Wie wäre es beispielsweise mit einer Radtour von Lilienthal durch das Teufelsmoor und entlang von Wümme und Hamme zurück nach Lilienthal? Oder soll es vielleicht doch lieber die Tour von Huchting vorbei am Werdersee und dem Mahndorfer See nach Oberneuland sein? In unserer Fotostrecke finden Sie jede Menge Inspirationen für Radtouren rund um Bremen.

4. Digitales Kulturprogramm für Groß und Klein

Dass Museen und Theater derzeit geschlossen sind muss nicht bedeuten, dass man sie nicht besuchen kann. Viele Museen in Deutschland bieten derzeit kostenlose digitale Programm an, darunter auch die Kunsthalle Bremen und das Universum. Für Kinder gibt es auf der Homepage der Kunsthalle nicht nur Malhefte zum Download, sondern auch in der "Tour de Kunsthalle" kindgerecht aufbereitete Hintergrundgeschichten zu Werken von Caspar David Friedrich, Ludolf Backhuysen, Edvard Munch und einigen anderen Künstlern.

Für Erwachsene gibt es die Möglichkeit, digital durch eine Ausstellung der Werke des 2013 verstorbenen Bremer Malers Norbert Schwontkowski zu flanieren. In Kooperation mit dem Kunstmuseum Bonn und dem Kunstmuseum Den Haag ist eine Ausstellung mit 80 Gemälden und 40 Skizzenbüchern entstanden, die in einem 3D-Rundgang angesehen werden können.

Ebenfalls für Kinder geeignet ist das Programm des Universums Bremen. Sowohl bei Facebook als auch bei Instagram präsentiert das Museum Experimente für Zuhause. Auf der Homepage des Universums werden zudem wissenschaftliche Phänomene einfach und kurz erklärt.

Wer stattdessen lieber hoch zu den Sternen guckt, für den bieten sich die Streams des Planetariums Hamburg an. In Kooperation mit dem NDR gibt es dort nicht nur Erklärungen zum Sternenhimmel, sondern auch kleine Filme extra für Kinder.

5. Digitaler Kirchenbesuch

Auch Kirchen haben schon seit mehreren Wochen die Pforten geschlossen, zeigen sich in der Corona-Krise aber ebenso erfinderisch. So überträgt die evangelische Kirche Bremen am Karfreitag und Ostersonntag Gottesdienste mit Pastor Bernd Kuschnerus und Pastorin Ulrike Bänsch aus der Kirche Unser Lieben Frauen auf der Homepage der Kirche. Zudem hat die Kirche rund 4000 Osterkarten verschickt, mit der Bitte zu Ostern eine Kerze ins Fenster zu stellen und auf diese Weise gemeinsam mit vielen anderen in Bremen Verbundenheit, Hoffnung und Zuversicht zu symbolisieren. Live ins Internet überträgt zudem das Bistum Osnabrück die katholischen Gottesdienste. Eine Übersicht der Zeiten finden Sie hier.

6. Film- oder Serienmarathon

Wir geben zu, dass das jetzt keine kreative Lösung ist, aber Ostern bietet sich auch dazu an, einfach mal vom Arbeits- oder Homeoffice-Alltag abzuschalten und einfach den Fernseher einzuschalten. So laufen an den Feiertagen Blockbuster wie „Fack Ju Göthe 3“, „Mad Max: Fury Road“ und „Deadpool 2“ im Fernsehen. In Saarbrücken ermitteln am Ostermontag erstmals zwei neue „Tatort“-Kommissare.

Auch die Streamingdienste um Netflix, Amazon Prime und sowie der gerade erst in Deutschland gestartete Dienst Disney+ haben rund um Ostern neue Filme und Serien im Programm, darunter die neue Staffel „Haus des Geldes“, die Verfilmung des Lebenswerks von Elton John („Rocketman“) oder neue Folgen der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“.

7. Spannung und Brettspiele im Internet

Traditionell sind die Familienzusammenkünfte an Weihnachten und Ostern auch die Zeit für Brettspiele. Wer in diesem Jahr auch nicht darauf verzichten möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten. Am Bremer Hauptbahnhof beheimatet ist der Locked Escaperoom, der durch die Corona-Krise ebenfalls seit Mitte März geschlossen hat. Wer aber gerne Rätsel lösen möchte, hat im Internet dazu die Möglichkeit. An Laptop, Tablet oder Handy können bis zu vier Personen das mysteriöse Verschwinden eines 17 Jahre alten Mädchens lösen. Das Spiel ist empfohlen ab zehn Jahren und kostet derzeit 5,95 Euro. Hier geht es zum Escape Room im Internet.

Aber auch die Fans klassischer Brettspiele werden im Internet fündig. Über 20 Jahre ist „Die Siedler von Catan“ mittlerweile alt, wird in den Wohnzimmern aber weiterhin sehr gerne gespielt. Mittlerweile gibt es auch eine Onlineversions des Spiels und die erste Insel nach einer Registrierung ist kostenlos spielbar. Damit sich nicht alles nur auf das Spiel konzentriert, gibt es auch einen integrierten Chat.

Eine deutlich größere Auswahl bietet dagegen die "Boardgame Arena". 175 Brett- und Kartenspiele stehen zur Auswahl, die meisten von ihnen kostenlos. Die Premium-Variante mit zusätzlichen Spielen kostet vier Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

8. Fußball nochmal erleben

Erinnern Sie sich noch an den 30. Mai 2009? In der 58. Minute des Endspiels im DFB-Pokal schießt Mesut Özil Werder Bremen zum Triumph - dem letzten nationalen Erfolg der Bremer. Wann und ob die Bundesliga und der DFB-Pokal fortgesetzt werden, ist noch unklar, zur Überbrückung der fußballfreien Zeit hat der DFB aber einige Pokalspiele als Re-Live auf Youtube veröffentlicht, darunter auch die Finalpartie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen aus dem Jahr 2009. Weitere Highlights gibt es hier.

9. Spiel-und Bastel-Ideen für den Nachwuchs

Damit sich die Kinder auch drinnen richtig austoben können, schlägt Erlebnispädagogin Lara Merz vor, eine Wohnungsolympiade zu veranstalten. Dafür können in jedem Raum kleine Erlebnisparcours eingerichtet werden. Das funktioniert mit kleinen Hilfsmitteln wie einem Zollstock, auf dem dann balanciert werden muss. Auch das Spülbecken in der Küche lässt sich super einbinden. Mit verbundenen Augen müssen die Kinder zum Beispiel erfühlen, wann ihr Teller sauber gespült ist.

Eltern können für die Olympiade durchnummerierte Zettel mit Aufgaben in der Wohnung verteilen. An einem zentralen Punkt wird auf einem Spielfeld mit den jeweiligen Nummern nacheinander gewürfelt. Der Spieler muss die gewürfelte Zahl zunächst in der Wohnung finden und die entsprechende Aufgabe lösen. Zum Beispiel: zehn Hampelmänner machen, fünfmal rechtsherum im Kreis drehen, ein Lied singen, mit geschlossenen Augen den Namen auf ein Blatt Papier schreiben, fünf Dinge aufräumen, fünf Reimpaare finden, einen Witz ausdenken oder einen neuen Namen für das Lieblingsessen erfinden.

Abschließend noch zwei Bastel-Tipps für Sockentiere und eine Oster-Girlande:

Sockentiere basteln ohne zu nähen

Wenn dir eine genähte Sockenkatze zu schwierig ist, kannst du auch einen Tintenfisch aus einer Socke basteln. Beachte dabei: Je größer deine Socke ist, desto größer wird dein Tier. Aus verschiedenen Socken-Größen kannst du deshalb sogar eine ganze Tintenfisch-Familie machen.

Um einen Tintenfisch zu basteln, stopfst du so viel Watte in deine Socke hinein, bis du einen großen runden Kopf in der Hand hältst. Direkt unter dem Kopf knotest du die Socke mit einem Faden ganz fest zusammen.

Unterhalb des Kopfes schneidest du nun die Tentakel des Tintenfisches aus. Dazu musst du die Socke an mehreren Stellen bis kurz unter dem Kopf einschneiden. Versuche dabei, möglichst gerade zu schneiden. Damit sich die Tentakel zusammenrollen, musst du an den Enden ziehen.

Nun kannst du deinem Tintenfisch Augen aufkleben und vielleicht noch ein paar Verwandte für sie basteln.

Eine Buchstabengirlande zu Ostern

Anstelle von Ostermotiven kannst du auch eine Girlande aus Buchstaben basteln und so „Frohe Ostern“ schreiben. Am besten druckst du dir die Buchstaben vom Computer aus und nimmst sie als Vorlage für deine Girlande. Oder du malst dir die Buchstaben mit Hilfe eines Lineals vor.

Vor, zwischen und hinter den Wörtern kannst du ein Oster-Motiv platzieren - zum Beispiel einen kleinen Hasen mit einem Wattebausch als Schwänzchen oder eine Osterblume. Du kannst natürlich auch andere Wörter oder zum Beispiel deinen Namen in Girlandenform schreiben. Die Girlande kann dann auch nach Ostern weiter in deinem Zimmer hängen.

Wenn du die Girlande ins Fenster hängen oder durch den Raum spannen möchtest, schneide jeden Buchstaben zweimal aus. Achte darauf, dass du sie genau gleich ausschneidest, so dass du sie aufeinander legen kannst. Klebe dann jeweils zwei Buchstaben aufeinander und lege die Schnur dazwischen. So sieht die Girlande von beiden Seiten schön aus.