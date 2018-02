Die Termine für verkaufsoffene Sonntage in Bremen 2018 stehen fest. (Frank Thomas Koch)

Die Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz hat am Dienstag neun verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen in der Stadtgemeinde Bremen an folgenden Terminen zugestimmt:

25. März

6. Mai

3. Juni

17. Juni

1. Juli

30. September

7. Oktober

28. Oktober

4. November.

Insgesamt finden an diesen neun Sonn- und Feiertagen 15 Veranstaltungen wie unter anderem die Osterwiese, der ­Vegesacker Kindertag, die Huchtinger ­Familientage, La Strada, Gröpelinger Sommer das Vegefest, der Freimarkt oder die Computerbörse im Einkaufszentrum Berliner Freiheit statt. Die Öffnungen sind teilweise räumlich begrenzt.

Der FDP reicht diese neun Termine nicht: Bremen und Bremerhaven seien moderne Tourismuszentren, das Festhalten an wenigen Tagen zur Sonntagsöffnung sei nicht mehr zeitgemäß, kritisierte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion und Vorsitzende der Deputation, Magnus Buhlert. „Zukünftig sollen die Geschäfte in Bremen und Bremerhaven an bis zu 40 Sonntagen im Jahr ab 13 Uhr öffnen können.“ Arbeitnehmer würden durch eine Ausweitung in keiner Weise benachteiligt, die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen würden weiterhin beachtet und kontrolliert. Einzelhandel und Tourismus würden durch eine Flexibilisierung gestärkt.