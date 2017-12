Im kommenden Jahr wird es in Bremen wieder eine Reihe verkaufsoffener Sonntage geben. In Bremen dürfen in einem Jahr an neun Sonntagen maximal 15 Veranstaltungen stattfinden, an denen Einzelhändler in einzelnen Stadtbezirken ihre Waren in der Zeit von 13 bis 18 Uhr verkaufen dürfen.

Kritik daran übt der Bremer Landesverband des Christlichen Gewerkschaftsbunds Deutschlands (CGB). Der Bremer Senat plane auch für 2018 wieder großzügige Ausnahmeregelungen für Sonntagsöffnungen, obwohl die Zahl der Beschäftigten, die an Sonn- und Feiertagen arbeite, in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren um drei Millionen auf nun rund 9,3 Millionen Arbeitnehmer gestiegen sei.

„Der Senat sieht offensichtlich beim Sonntagsschutz weiterhin keinen Handlungsbedarf“, bemängelt der CGB in einer Mitteilung. Im Entwurf einer Verordnung zu Sonntagsöffnungen in 2018, der dem CGB zum Jahresende von der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Stellungnahme zugeleitet worden sei, würden für 2018 für 15 Veranstaltungen neun verkaufsoffene Sonntage vorgeschlagen, teilt der CGB mit. Vorgesehen seien verkaufsoffene Sonntage am:



– 25. März anlässlich der Osterwiese

– 6. Mai anlässlich der Gewerbeschau Osterholz und des Vegesacker Kindertages

– 3. Juni anlässlich der Huchtinger Familientage

– 17. Juni anlässlich des Straßenfestivals La Strada sowie des Borgfelder Sommerfestes

– 1. Juli anlässlich des Gröpelinger Sommers und des Erdbeerfestes Habenhausen

– 30. September anlässlich der Huchtinger Messetage

– 7. Oktober anlässlich des Vegefestes, des Herbstmarktes Habenhausen und der Buspulling Meisterschaft

– 28. Oktober anlässlich des Bremer Freimarktes

– 4. November anlässlich der Computerbörse und des Erzählfestivals Feuerspuren.



Der CGB hat nach eigenen Angaben rechtliche Bedenken gegen die Vielzahl der Ausnahmeregelungen geäußert und gefordert, verkaufsoffene Sonntage nur für Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung wie Osterwiese, La Strada, Vegefest und Bremer Freimarkt zu ermöglichen. Bei den übrigen für eine Sonntagsöffnung vorgeschlagenen Veranstaltungen in einzelnen Stadtteilen sieht der CGB keine besondere touristische Bedeutung, die eine Sonntagsöffnung rechtfertige. Der Gewerkschaftsbund verweist auf das im Grundgesetz verankerte grundsätzliche Verbot von Sonntagsarbeit.

Befürworter der verkaufsoffenen Sonntage in bestimmten Stadtteilen argumentieren, dies könne gerade eher randständige Stadtteile stärken und sei wichtig, um Einzelhändler vor Ort zu unterstützen und zu halten. Die CDU setzte sich zuletzt für eine flexiblere Handhabung der der Sonntagsöffnung in Bremen ein. Die Ortsamtsleiter in Blumenthal und Burglesum wünschen sich zumindest einen verkaufsoffenen Sonntag im Jahr in ihren Stadtteilen.