Zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis wurde Montagmittag vor dem Landgericht Bremen ein 36-Jähriger verurteilt, der Ende Januar seiner Partnerin in einem Bus in Vegesack einen Kugelschreiber ins linke Auge gestochen hat. Deutlich länger als selbst die Staatsanwaltschaft mit sieben Jahren und einem Monat gefordert hatte. Verurteilt wurde er allerdings nicht wie angeklagt für versuchten Totschlag, sondern wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung, gefährlicher sowie einfacher Körperverletzung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die 33-Jährige auch zuvor schon mehrfach geschlagen und misshandelt hatte.

Für die Tat im Bus fand der Vorsitzende Richter während der Urteilsverkündung deutliche Worte. Keine Rede davon, dass es sich dabei um eine fahrlässig herbeigeführte Verletzung gehandelt haben könnte. Das Gericht war überzeugt davon, dass der 36-Jährige seinem Opfer den Kuli absichtlich ins Auge stach. Er habe ihren Oberkörper mit Gewalt an eine Rückenlehne gedrückt und dann aus sehr kurzer Entfernung gezielt zugestochen. Die Frau ist seither auf dem Auge so gut wie erblindet.

Täter und Opfer waren seit 2015 ein Paar, hatten eine gemeinsame Tochter. Im Dezember 2017 kam es zu ersten Attacken des Mannes gegen die Frau. Damals schlug er ihr mehrfach mit einer Holzlatte auf den Kopf. Sie zog daraufhin in ein Frauenhaus und erwirkte eine Gewaltschutzverfügung gegen ihn. Wegen der gemeinsamen Tochter blieben beide trotzdem in Verbindung und zogen im Herbst 2018 sogar wieder zusammen. Bei einem weiteren Streit im Januar 2019 verletzte der Mann die Frau erneut. Auf dem Rückweg vom Krankenhaus kam es dann zu der folgenschweren Tat in dem Bus.