Die Gäste feiern beim Irgendwo-Sommerfestival 2018 in der Neustadt. Anwohner der Freiluftfeiern fechten die Baugenehmigung rückwirkend gerichtlich an. (Christina Kuhaupt)

Unterhalb-, Außerhalb- und Anderswo- hat das Festival in der Vergangenheit geheißen. Unter dem Titel Irgendwo läuft das Sommerprojekt mittlerweile zum dritten Mal in der Nähe des Flughafens.

In der Vergangenheit hat es viel Ärger gegeben, denn auch wenn sie ein paar Hundert Meter entfernt wohnen: Es gibt Nachbarn. Manchen war die Musik zu laut, und die Partys dauerten bis in den Morgen. Über vier Monate erstreckte sich das Programm, auch das hat manche mürbe gemacht. Sie haben Klage gegen die Genehmigung des Festivals 2018 beim Verwaltungsgericht Bremen eingereicht.

Entschieden ist noch nichts in der Sache. Auf der Grundlage von Messungen und Lärmschutzvorgaben aus dem vergangenen Jahr ist auch das aktuelle Festival, das mit dem Juni und der ersten Lange-Nacht-Party begonnen hat, genehmigt worden. Am Sonnabend steht „Meaow, Meaow, wir machen Abriss“ auf dem Plan.

Für den 6. Juli kündigt Amélie Rösel vom Organisatoren-Kollektiv beim Verein Kulturbeutel die zweite von vier Elektropartys an, die bis den nächsten Tag dauern können. Die nächsten Termine sind der 17. August und der 7. September. Eigentlich sollten es sechs Partys sein, die in den kommenden Monaten an der Amelie-Beese-Straße zwischen Flughafen und Autobahn 281 über die Bühne gehen.

Die Baubehörde, die das Genehmigungsverfahren leitete, und das Umweltressort, das den Beirat Neustadt und die Polizei eingebunden hat, ließen eine Ausnahme von den geltenden Immissionsschutzregeln gelten: Weil jeweils mehrere Wochen zwischen den Langzeitpartys liegen, dürfen sie die in der Zeit von 22 bis sechs Uhr erlaubten 35 Dezibel überschreiten und 45 Dezibel erreichen.

Tagsüber, von sechs bis 22 Uhr, gelte die 50-Dezibel-Grenze und gemessen werde an der Iserlohner Straße 1 als der nächstgelegenen Wohnbebauung, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts. Für alle anderen Irgendwo-Feiern gelten die üblichen Pegelbegrenzungen von tagsüber 50 und von nachts 35 Dezibel.

Darüber ist in der Vergangenheit viel diskutiert worden, bis schließlich Fachleute mit Messungen beauftragt und klare Regeln fürs Festival festgelegt worden sind. Wie die Baubehörde, die die Förderung der Subkultur durchaus für ein Thema der Stadtentwicklung hält, hatte auch der Beirat Neustadt in seiner Stellungnahme zum Bauantrag – für Bühnen- und Barbauten – das Engagement des Vereins Kulturbeutel und anderer Kulturinitiativen begrüßt und gleichzeitig angemerkt: „Das muss aber möglichst anwohnerverträglich sein. Deswegen müssen entsprechende Restriktionen in die Genehmigung aufgenommen werden.“

Zu den klaren Beschränkungen gehört zuerst die Programmgestaltung, derzufolge es höchstens vier Veranstaltungen pro Woche gibt. „In der Woche vor einer Party gar keine“, sagt Amélie Rösel. Hinzu kommen verplombte Limiter, die ein Aufreißen der Lautstärkeregler verhindern, und die begleitenden Lärmmessungen auf eigene Kosten. Die Messprotokolle bekommt das Bauamt. „Wir bieten den zwölf Anwohnenden aus der Iserlohner Straße an, sich für die vier Party-Termine ein Hotel zu nehmen und es zu bezahlen“, sagt Amélie Rösel.

All das sind Bestandteile der Bauantragsverhandlungen, die der Verein zunehmend routiniert führt, was ihm durchaus Anerkennung im Bauressort verschafft hat. Der unmittelbare Dialog zwischen Organisatoren und Anwohnern allerdings scheint abgerissen zu sein. Sowohl mit dem Kulturbeutel als auch der Baubehörde.

Bei allen Differenzen hätten sich die Kulturbeutler im vergangenen Jahr mehr Mühe gegeben als jetzt, lässt Anita Hader anklingen: „Dieses Jahr gab es kein Konzept, keine Veranstaltungstermine und keine Informationsveranstaltung für uns Anwohner. Das musste sich unsere Anwältin alles selbst beschaffen.“

Anita Hader zählt zu denen, die das Verwaltungsgericht Bremen angerufen haben und im Nachhinein erreichen wollen, dass die Irgendwo-Baugenehmigung der Stadtgemeinde Bremen für das Festival im vergangenen Jahr für rechtswidrig erklärt wird. Das aktuelle Irgendwo-Festival ist nach Angaben des Gerichts nicht Gegenstand der juristischen Auseinandersetzung. Wann mündlich verhandelt und eine Entscheidung gefällt wird, steht noch nicht fest.

"Wir finden, dass das so nicht gehen kann, das ist eine Zumutung für uns“, meint Anita Hader. Amélie Rösel geht davon aus, dass die erste lange Party zwei Anrufe bei der Polizei zur Folge hatte. Bei der eigens eingerichteten "Redline" des Vereins hätten Anrufer prompt mit weiteren Klagen gedroht. "Wir suchen den Kontakt zu den Anwohnern nicht mehr so doll", räumt sie ein.

Dass das Irgendwo-Festival in der Neustadt gelandet ist, liegt auch daran, dass mehr als 30 Anfragen Rösels nach alternativen Flächen erfolglos geblieben waren. Deshalb hat der Neustädter Beirat die senatorische Behörde für Bau, Umwelt und Verkehr in seiner Stellungnahme Ende März aufgefordert, gemeinsam mit der Kulturbehörde und Kreativ-Kollektiven ein „Gesamtkonzept“ zu entwickeln, „das es ermöglicht, in Stadtteilen entsprechende Flächen für anwohnerverträgliche Kulturveranstaltungen zur Verfügung zu stellen und deren finanzielle Grundlage zu sichern“.

„Wir vergeben keine Flächen, das wird oft übersehen“, sagt Alexandra Albrecht, Sprecherin des Kulturressorts. Jens Tittmann aus der Bauabteilung kündigt „erste Gespräche mit Vertretern der Subkultur in absehbarer Zeit“ an. Irgendwo. Irgendwann.