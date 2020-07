Statt in eines Workshops, gibt es nun ein Online-Beteiligungsverfahren zu Gestaltungsmöglichkeiten der Friedrich-Ebert-Straße. (Roland Scheitz)

Klick dir deine Welt, wie sie dir gefällt: Erstmals bietet die Bremer Verkehrsbehörde ein Online-Beteiligungsverfahren in einem „Straßenraumgestaltungsprojekt“ an. Eigentlich hätte es im März einen Workshop zu Gestaltungsmöglichkeiten der Friedrich-Ebert-Straße geben sollen. „Ganz herkömmlich mit Karte und Punkte kleben“, sagt Franziska Peters. Der Corona-Lockdown machte diesen Plan zunichte, kaum hatte die für „Nahmobilität“, also für Fuß- und Radverkehrsvorhaben zuständige Projektleiterin den Ablauf im Beirat geschildert.

Deshalb beschreiten Franziska Peters und das Planungsbüro SHP aus Hannover den digitalen Pfad: Wer mitgehen will, findet auf der Internetseite des Ressorts – die Suchbegriffe Verkehr, Umwelt, Bremen führen bereits zum Ziel – unter dem Reiter Mobilität das Kapitel Aktuelle Projekte. Erster Punkt ist dort die Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße – die bereits vor sechs Jahren im Verkehrsentwicklungsplan 2025 festgeschrieben worden ist. Auf dieser Seite gelangen Akteure der virtuellen Stadtplanung zur Online-Beteiligung.

Die ist in der Tat dem Punkte-Kleben auf Stadtplänen nicht unähnlich: Im dargestellten Verlauf der in Sektionen unterteilten Strecke zwischen der Neuenlander Straße und der Kleinen Weser kann per Klick eine Markierung gesetzt und mit einer Erläuterung versehen werden. Beispielsweise ist (auf dem Screenshot unten links) bereits der Kritikpunkt „Radweg zu schmal (1,40 Meter) und bewachsen“ angebracht.

Bis Ende Juli besteht die Möglichkeit, die interaktive Online-Karte mit Anregungen und Ideen zu versehen. Dabei, stellt das Ressort klar, handele es sich um die erste Phase der Beteiligung auf dem Weg zu einer Machbarkeitsstudie, wie die viel befahrene, autodominierte Friedrich-Ebert-Straße „zu Gunsten des Umweltverbundes, das heißt zu Gunsten von Fuß- und Radverkehr sowie Öffentlichem Personennahverkehr“ verändert werden kann.

Mit einem Klick können Interessierte ihre Vorschläge einbringen. (fma.j.majetic)

Gestaltungsvarianten, Mängel- und Potenzialanalyse

Der Reihe nach, so das Planungsbüro, gehe es um Gestaltungsvarianten, was die Verkehrsarten betreffe, um eine umfassende Bestands- sowie um Mängel- und Potenzialanalyse, „die Bewertung der Varianten hinsichtlich der verkehrlich-funktionalen sowie städtebaulich-straßenräumlichen Auswirkungen“ und schließlich um die Ausarbeitung einer Vorzugsvariante.

„Wir hoffen, das wird gut angenommen“, sagt Franziska Peters, „das Ganze ist informell.“ Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beispielsweise sieht das offizielle Verfahren erst zu einem späteren Zeitpunkt vor. Mitglieder des Beirats und des Forums Verkehrswende Neustadt haben sich ohnehin längst zu Wort gemeldet, als Akteure einer offenen Arbeitsgruppe aus Bewohnern der Neustadt. Ihre Ziele: „Mehr Sicherheit für Fußgänger, Kinder, Radfahrer“ und „weniger Verkehrslärm und Abgase“. Schon im vergangenen Herbst haben sie im Verlauf der viel befahrenen Straße zusätzliche Ampeln und sichere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer gefordert, auch an Kreuzungen.

„Der Stadtteil ist relativ jung“, sagt Franziska Peters mit Blick auf seine Bewohner, deshalb könne die digitale Beteiligung in der Neustadt ausreichen. Wer wolle, könne der Baubehörde auch eine E-Mail oder einen Brief per Post schicken. Außerdem hofft die Projektleiterin, dass ein zweiter, für den Herbst geplanter Workshop, in dem die Varianten bereits vorgestellt werden sollen, zusammenkommen könne.

Zunächst wird am Donnerstag, 9. Juli, in der öffentlichen Sitzung (Anmeldung erforderlich) des Beirats Neustadt über den bisherigen Status der Bestandsanalyse informiert. So viel steht fest: Gegenwärtig ist die Friedrich-Ebert-Straße eine zentrale Hauptverkehrsstraße zur Erschließung und Verbindung innerhalb der Neustadt, aber auch für den Verkehr in und aus Richtung Innenstadt und der Stadtteile rechts der Weser. Das betrifft sowohl den Kraftfahrzeug-, als auch den Fahrrad-, Straßenbahn- und Linienbusverkehr.