Zehn Männer und Frauen, Sonne, Sand und ein besonderer Gegenstand aus Leder, der hin und her gereicht wird: Beim Football am Strand in Las Palmas geht es hoch her, während die Abendsonne Strand und Meer in ein warmes Licht taucht. So verbringt Alexander Pusch aus Bremen seine Freizeit regelmäßig. Wenn er nicht mit Freunden am Strand Football spielt oder sich zum Grillen verabredet, lernt er neue Menschen aus aller Welt in Tapas-Bars kennen oder liest gemütlich im Park ein Buch. Dazu kreischen in den Palmen Papageien und Möwen.

Der 30-Jährige hat zuvor Medienkultur und -informatik studiert und in Bremen bei einem großen Logistikunternehmen in der Qualitätskontrolle gearbeitet. Auch wenn die Kollegen nett waren, die Zeitarbeit sei nichts für ihn gewesen, sodass er nach einer kurzen Zeit der Jobsuche in Bremen ein Arbeitsangebot aus Maspalomas im Süden von Gran Canaria annahm. „Ich wollte schon immer den Winter im Warmen verbringen. Die dunkle Jahreszeit ist nichts für mich", sagt der Bremer.

Jobs in Hostels und auf Baustellen

Bei der Ankunft auf Gran Canaria war allerdings alles nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte: Das Jobangebot zerschlug sich und damit auch die Perspektive für eine gesicherte Zukunft auf der kanarischen Insel. Und: Da der Bremer bei seiner Ankunft nicht Spanisch sprach, gestaltete sich die Suche nach einem neuen Job schwierig. Er blieb trotzdem und ist im Nachhinein sehr froh darüber, dass er nicht gleich aufgegeben hat. Pusch fand Arbeit auf Baustellen und in Hostels. Er lernte viele Menschen kennen, die er ansonsten wohl nie getroffen hätte, wie er betont. Darunter seien sehr viele Musiker, Online-Unternehmer, die mit dem Laptop um die Welt reisen, und ein Jongleur.

Lange warten musste er allerdings auf die "NIE"-Nummer – ohne sie laufe in Spanien nichts. Die Nummer sei Voraussetzung dafür, ein Bankkonto zu eröffnen, eine Wohnung zu mieten, ein Haus zu kaufen oder auch einen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen. Außerdem sollte man unbedingt darauf achten, seine Wertsachen „immer am Mann zu haben“, empfiehlt Pusch. Bei seiner Arbeit in einem Restaurant habe er oft Geschichten über Diebstähle von Geld und Elektronikgeräten gehört. Der Bremer schätzt das Arbeitsklima in Spanien, die Kollegen seien sehr freundlich und entspannt, in kleinen Betrieben seien die Hierarchien flach. Die Lebensqualität sei hoch. Er wisse aber auch, dass er sich in einer privilegierten Ausgangslage befinde: Allein in der Inselhauptstadt Las Palmas seien über 20 Prozent der Menschen arbeitslos.

Alex II in Sicht

Die Auswanderer auf der Insel vernetzen sich genauso wie in Deutschland auch. Über Facebook-Gruppen werden Tipps zu Wohnungen, Jobs und Geheimtipps zu den schönsten Orten ausgetauscht. Über Meetup werden regelmäßig Treffen veranstaltet, bei denen auch Neuankömmlinge auf der Insel schnell Anschluss finden. Über die App könne man sich in unterschiedliche Gruppen eintragen, die den eigenen Interessen entsprechen und auf diese Weise schnell Gleichgesinnte finden. Auch in Hostels könne man schnell neue Bekanntschaften schließen, berichtet der Bremer aus eigener Erfahrung. Pusch hat zum Beispiel Erasmus-Studenten getroffen, die ein Jahr bleiben wollten – auch ein Musiker aus der Nähe von Bremen war eine dieser neuen Bekanntschaften.

„Die Insel ist klein, und auch in der Inselhauptstadt lernt man sehr schnell Leute kennen. Man hilft sich vor allem auch gegenseitig", betont Pusch. Die Spanier mit ihrer freundlichen und gemütlichen Art würden es Neuankömmlingen leicht machen, sich einzugewöhnen.

Dieser spanische Lebensstil übertrage sich sehr schnell: Auch er sei deutlich entspannter und ruhiger geworden. Und dadurch, dass er für jedes Problem immer eine Lösung gefunden habe, habe er auch viel mehr Selbstsicherheit entwickelt, sagt der Bremer. Und die vielen Lebenskünstler, die er hier getroffen habe, hätten ihn zu eigenen Ideen inspiriert. So habe er überlegt, in diesem und im nächsten Jahr einige ganz neue Projekte anzustoßen – eines von ihnen sei zum Beispiel ein Food-Truck. An Bremen werde er auf Gran Canaria oft erinnert, sagt Pusch. Von Zeit zu Zeit fahre das Segelschiff Alexander von Humboldt II an der Insel vorbei.