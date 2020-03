Frau Gagelmann, können Sie sich selbst aussuchen, was und wo sie prüfen?

Nein, so läuft es nicht. Es gibt einen Arbeitsplan, der jeweils am Ende des Jahres erstellt wird. Wir Prüfer gucken vorher, welche Themen aktuell sind, was in den Ausschüssen debattiert wird. Das werten wir aus, überlegen uns Thesen und Fragestellungen. Dann besprechen wir unsere Vorschläge mit der Leitung für das jeweilige Prüfungsgebiet, die legt das dem Kollegium vor und dann wird beschlossen, ja, das ist ein Thema. Grundsätzlich versuchen wir, uns jeden Bereich mal anzugucken. Das ist gar nicht so einfach, weil wir ein sehr kleines Haus sind.

Wir kündigen das Thema der Prüfung schriftlich an, fordern dabei auch schon Unterlagen wie Zahlenmaterial, zum Beispiel Haushaltsdaten oder Personalzahlen, an. Wir sagen dann aber auch, dass wir gerne ein Einführungsgespräch führen würden, um zu erläutern, was wir uns bei der Prüfung denken. Wenn die Unterlagen da sind, lesen wir uns vertieft ein, führen aber auch vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen Interviews oder sichten Akten. Aus allem zusammen ergeben sich dann unsere Feststellungen. Übrigens sind wir auch froh, wenn es nichts zu beanstanden gibt.

Wenn ich einen Prüfauftrag habe, sitzt mir ja jemand gegenüber, der von dem Thema erst mal wesentlich mehr Kenntnisse hat als ich. Da kann ich ja nicht auftreten wie die Axt im Wald, nach dem Motto: So, ich sage euch jetzt mal, wo es langgeht. Es ist ein langwieriger Prozess, bis wir uns das Thema erarbeitet haben. Natürlich erkennt man mit der Brille von außen aber auch schneller Schwachstellen. Wir haben manchmal den Vorteil, dass wir mehr Zeit haben, uns mit den Dingen zu beschäftigen als die Menschen, die die Arbeit vor Ort machen. Sie sind in das Alltagsgeschäft eingebunden und haben selten Gelegenheit, mal den Schritt zurück zu machen. Wir hören das immer wieder. Wenn man Prozesse über Jahre immer nach dem gleichen Schema macht, kann eine Betriebsblindheit entstehen.

Da fällt mir nichts ein. Aber ich komme ja nicht aus der Bremer Verwaltung, und als ich hier angefangen habe, dachte ich: Wenn der Senat etwas beschließt, dann wird das auch alles umgesetzt. In meiner ersten Prüfung war ich dann schon erstaunt, dass zum damaligen Zeitpunkt so wenig umgesetzt war. Da war ich wohl ein bisschen blauäugig.

Zur Person

Brunhilde Gagelmann (59)

ist seit September 2003 Prüferin am Rechnungshof. Aktuell ist die Diplom-Ökonomin unter anderem zuständig für die Bereiche Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.