Die Polizei hatte am Dienstag einen Einsatz in einem Supermarkt in Hastedt Dort war der Kauf von Toilettenpapier eskaliert. (Symbolbild) (Björn Hake)

Eine 41 Jahre alte Bremerin wollte am Dienstagnachmittag in Hastedt mehrere

Pakete Toilettenpapier kaufen. Als das Supermarktpersonal die Frau darauf

aufmerksam machte, dass nur jeweils ein Paket pro Kunde verkauft wird, eskalierte die Situation - und führte zum Einsatz der Polizei.

Laut Zeugenaussagen "ist die Frau ausgeflippt und schrie herum", heißt es im Polizeibericht. Als eine 39 Jahre alte Supermarktmitarbeiterin die Bremerin

nach draußen führen wollte, schubste diese sie in einen Reinigungswagen. Als

weitere Mitarbeiter hinzukamen, verpasste der 45 Jahre alte Begleiter der Kundin

einem Verkäufer mehrere Faustschläge.

Die 41-Jährige bekam neben einem dauerhaften Hausverbot einen Platzverweis ausgesprochen. Zudem wird gegen sie und den 45-Jährigen wegen Körperverletzung ermittelt.

Desinfektionsmittel aus Kinderklinik gestohlen

Die Polizei meldet noch eine weitere Straftat vermutlich im Zusammenhang mit der Corona-Krise: Aus einer Kinderklinik in der östlichen Vorstadt wurde eine größere Menge Desinfektionsmittel gestohlen. Mitarbeiter stellten am Mittwochmittag fest, dass mehr als 60 Flaschen fehlen, so die Polizei. Hier dauern die Ermittlungen wegen Diebstahls an.

Die Polizei mahnt zur Besonnenheit und dazu, den Anweisungen derer, die das

Hausrecht haben, Folge zu leisten. "Binden Sie in diesen Zeiten nicht unnötig

Polizeikräfte, die anderswo dringender benötigt werden", lautet der Appell. Kontaktpolizisten werden in den kommenden Tagen vermehrt in den Stadtteilen an neuralgischen Plätzen unterwegs sein, um den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.