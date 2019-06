Früher hatte Andreas Kallwitz seine Hände immer am Plattenteller und der neuesten Discomucke. Heute praktiziert er das Handauflegen. (Christian Kosak)

An das frühere Nachtleben erinnert in dem Altbauhaus in Bremen-Nord nur wenig: Massivholzmöbel, ein großer Bücherschrank mit Literatur über alternative Heilverfahren, Dekoration aus Naturprodukten. Einzig ein Ordner mit alten Flyern, fein säuberlich in Folien verpackt, in denen Andreas Kallwitz blättert, gibt einen Fingerzeig auf das Nachtleben, das der Mann mit dem durchdringenden Blick einst in Bremen bereicherte.

Er hatte einst einen der angesagtesten Clubs für elektronische Musik in Bremen betrieben. Das „Rosige Zeiten“ war nicht nur wegen seiner Dekoration aus Plüsch, Kitsch und viel Rot legendär, sondern auch wegen der Rolltreppe, die in den Eingangsbereich des Clubs führte.

Bevor Andreas Kallwitz seinen eigenen Club an der Rembertistraße, wo zuletzt der Club "Lightplanke" residierte, realisieren konnte, war er Veranstalter in der Diskothek "Drome", einer der zahlreichen Nachfolgeclubs des ehemaligen "Crash" und des ehemaligen "Ex", an der Eduard-Grunow-Straße in der Nähe des Dobbens. "Das waren die ersten Schritte zum 'Rosige Zeiten'", sagt Andreas Kallwitz. "Ballertechno, das war nicht so mein Sound, auch nicht das, was im 'Maxx' lief." Das "Maxx" war in den 90er-Jahren ein Club am Herdentorsteinweg, danach folgte dort der Bremer "Tunnel". Kallwitz bevorzugte einen eher groovigen Sound. Ein Sound, der charakteristisch war für die Ende der 80er und Anfang der 90er populär werdende House-Musik. "Und dafür haben wir uns einen Raum gesucht." Gefunden wurde er 1991 im „Drome".

Der Name für die geplante Partyreihe war inspiriert von einer Promo-Platte von Roger Whitaker, die ein Werbeflyer zierte, der mit den Worten „Es kommen rosige Zeiten auf sie zu“ warb. „Das spiegelte eigentlich alles wider, was man am Wochenende erleben und anstreben kann.“ Gleichzeitig sei dies auch der rote Faden gewesen, um später den eigenen Club zu gestalten. Gleich die erste Party sei ein Knaller gewesen. „Gleich mit Boris Dlugosch, dem Pionier der House-Musik in Deutschland.“

Es folgte der Umzug der Partyreihe in den „Tunnel“, ein Ableger des legendären Tunnel-Clubs in Hamburg St. Pauli, der bekannt ist für seine härteren Techno-Klänge aus Hardtrance und Hardstyle. „Dort wuchs Kolja Bäcker rein, ein wahnsinniges Talent, der nicht ohne Grund zu Bremens bestem DJ gewählt wurde.“ Schließlich wurde Kallwitz Geschäftsführer des „Tunnel“ und brachte neue Musikstile nach Bremen: Jungle und Drum and Bass. Ins Land kam nicht nur der neuen Sound, sondern auch gleich bekannte DJs aus dem Vereinigten Königreich.

„Dann hatte ich die Idee, einen eigenen Laden für House-Musik zu machen, weil mir das einfach am Herzen lag.“ Und die Gelegenheit war günstig: Es gab ein Angebot zu einer Immobilie direkt am Bahnhof an der Rembertistraße, ohne Nachbarn, allerdings mit einer Rolltreppe. Ein Angebot, das er nicht ausschlagen konnte. „Unser Anliegen war, etwas Plüschiges, Schönes zu machen.“ Und: „Ich wollte einfach eine Stätte schaffen für eine Musik, die ich mochte und von der ich wusste, dass sie andere mögen.“ Was die Musik für ihn ausmache? „Es ist dieser monotone groovige Beat, das ist für mich die beste tanzbare Musik.“

Von Love, Peace und Unity, wie es Mitte der neunziger Jahre mit der Loveparade propagiert wurde, möchte Andreas Kallwitz nicht sprechen. „Da war schon von einigen Seiten ein Konkurrenzdenken, zum Beispiel: Wer hat die besten DJs, den besten Sound?“, sagt der ehemalige Clubbetreiber. Zur Loveparade sei er nie gewesen. Ihn trieb vor allem an, einen stimmigen Club zu betreiben. „Ich glaube, das war der Grund für den Erfolg, weil vom Türsteher bis zur Tresenkraft alles passte.“

Mit dem neuen Jahrtausend ging vielen Clubs die Luft aus. Das Clubsterben setzte ein und hält bis heute an. Von der Vielfalt der 90er ist in Bremen nichts mehr zu spüren und zu sehen. Dass sich die Zeiten gewandelt haben, das lässt sich auch an der Technik ablesen: Statt Vinyl, das sich auf den damals – und immer noch – beliebten Technics 1210er-Plattenspielern in den Clubs drehte, wird die Musik heute meist komplett digital gemixt, produziert und abgespielt. Statt kiloschwerer Plattenkisten reicht ein Laptop, ja sogar ein Smartphone hat genügend Speicherkapazität, um den digitalen DJ-Controller die Nacht mit Beats zu versorgen. Und: Die Musik ist stets überall und zu jeder Zeit verfügbar.

„Die Musik war damals ganz schwer zu bekommen“, sagt Andreas Kallwitz. Wer neue Tracks hören wollte, musste also in die Clubs gehen. „Einige DJs haben sogar die Plattenlabels abgeklebt, damit andere nicht sehen konnten, was sie spielen.“ Einen anderen Grund für das Clubsterben sieht er in einem veränderten Ausgehverhalten. „Die Leute glühen vor, kommen erst sehr spät und lassen dann zu wenig Geld da.“ Eine Entwicklung, die schon in den letzten Jahren des „Rosige Zeiten“ eingesetzt habe. Im Sommer dagegen lockten vermehrt kostenlose Open-Air-Partys. „Keine Kosten, kein Personal – da kann man nicht mit konkurrieren, wenn man einen ganzen Apparat am Laufen halten muss.“

Aber Andreas Kallwitz beobachtet das Nachtleben nur noch aus der Ferne. „Nach zehn Jahren kam mein Sohn auf die Welt und ich habe gemerkt, dass der Akku etwas leerer war und ich nur noch mit 80 Prozent bei der Sache war.“ Da er aber immer alles habe geben wollen, habe er sich für einen klaren Schnitt entschieden. Das „Rosige Zeiten“ wurde 2006 verkauft und hieß fortan „Ting!“. „Das war mir wichtig, dass es nicht ,Rosige Zeiten’ heißt“, sagt Andreas Kallwitz. Es gebe immer noch Anfragen zu einem Revival. „Aber für mich ist das abgeschlossen, es war eine schöne Zeit, aber dann macht man auch den nächsten Schritt.“

Dieser Schritt war eher ein Tritt und zwar ins Pedal. Auf einer Fahrradtour entdeckte er auf einem alten Gut alte Obstsorten. „Und da wurde mir die Vielfalt des Genusses bewusst gemacht.“ Die Leidenschaft für alte Obstsorten begleitet ihn seitdem, inzwischen ist Kallwitz anerkannter Pomologe. Sein Fundus umfasst knapp 350 Apfel- und 200 Pflaumensorten auf gepachteten Wiesen. Vom Technoclub zur Streuobstwiese sozusagen.

Nicht nur als Clubbetreiber und Apfelkundler beweist er ein glückliches Händchen, sondern seine Hände sind auch zentraler Bestandteil seiner zweiten Tätigkeit. „Ich habe die angeborene Begabung, dass ich über das Handauflegen helfen kann.“ Eine Fähigkeit, mit der er erst Freunden und Familie half. „Und dann kamen immer mehr.“

Und das „Rosige Zeiten“? Nach dem Aus für das „Ting!“ kam mit der „Lightplanke“ neues Leben an den Rembertiring. Quasi das Fanal war der Fund einer großen Cannabis-Plantage. Offenbar lohnenswerter als ein Club für elektronische Musik in Bremen.

Weitere Informationen

Unsere Reihe gibt einen Einblick in die Clubszene Bremens. Im zweiten Teil geht um Technopioniere, die im „Crash“ ihr Zuhause fanden.