Das Smartphone ist da. Bei jedem Jugendlichen und bei den meisten Kindern auch. Sie wachsen damit auf, kommunizieren damit und eignen sich Wissen an. Ob es den Lehrern nun gefällt oder nicht: Diese Technik ist aus dem Leben der Schüler nicht mehr wegzudenken, und aus ihrem eigenen im Übrigen wohl auch nicht. Warum sich das also nicht zunutze machen und in den Unterricht integrieren? Wo ist der Unterschied, ob eine Vokabel nun in einem Buch oder auf einer entsprechenden Internetseite nachgeschlagen wird?

Die Aufgabe der Eltern und der Schulen ist es, den Kindern von Anfang an einen verantwortlichen Umgang mit den Medien beizubringen. Dazu gehören die Bewertung von Quellen und der kritische Umgang mit Themen wie Cybermobbing. Klare Regeln müssen zudem dazu führen, dass die Smartphones nicht zum Spicken oder zum Chatten missbraucht werden. Doch ein striktes Verbot an den Schulen wird dagegen nicht helfen. Schließlich werden die Jugendlichen auch später verantwortlich mit ihrem Gerät umgehen müssen – etwa, wenn sie eine Ausbildungsstelle antreten. Besser wäre es, von Anfang an einen geordneten Umgang damit zu lernen.

Das Gleiche gilt für ihre Lehrer. Sie müssen entsprechend geschult werden. Wer sich im Umgang mit Handys unsicher fühlt, der muss von seiner Schule und der Bildungsbehörde entsprechende Unterstützung bekommen.