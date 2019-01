Maike Schaefer, Fraktionsvorsitzende der Bremer Grünen, steht auf Listenplatz eins ihrer Partei für die Bürgerschaftswahl 2019.

Ach, Grüne oder Grüner müsste man sein, sofern man entsprechenden Ehrgeiz hat. Die Partei befindet sich im Zentrum einer ausdauernden politischen Schönwetterlage, wohingegen die Konkurrenz von Tiefdruckgebieten gebeutelt wird. Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Partei-Spitze fliegen Herzen und Stimmen zu. Nur in Bremen steht man als Grünen-Politiker momentan wohl noch besser da. Einerseits darf man sich mit im Erfolg der Parteifreunde sonnen, anderseits laufen die Grünen in Bremen nicht Gefahr, die Oppositionsbank drücken zu müssen.

Im Gegenteil, die Partei ist beliebt wie nie, selbst unter politischen Konkurrenten. Sie wird umworben wie eine Prinzessin. Dieser Rolle werden Bremens Grüne auch gerecht. Mal richten sie ihre Aufmerksamkeit huldvoll nach rechts, mal nach links, mal zwinkern sie den einen zu, CDU und FDP, mal den anderen, SPD und Linken. Denn es gilt als gewiss: Ohne sie wird es praktisch nicht gehen. Politische Monogamie ist von gestern. Die Bremer werden sich einer modernen Senatsehe zu dritt öffnen müssen, mit der sie in den Jahren der Ampel aus SPD, FDP und Grünen nicht nur die besten Erfahrungen gemacht haben.

Das große Werben gilt natürlich nicht nur den Grünen, sondern auch den Wählern. Ein Feuerwerk von Vorschlägen, Initiativen, Forderungen und Zielen prasselt auf die Bremer nieder. Die SPD will unter anderem den Ordnungsdienst ausweiten, den Nachwuchs kostenlos Bahn und Bus fahren lassen, für mehr sozialen Wohnungsbau sowie mehr Polizisten sorgen, den Landesmindestlohn anheben und, und, und.

Für das Programm der CDU braucht es im Grund wenig Worte: Die Christdemokraten wollen anders regieren als Rot-Grün. Das zu beweisen, wäre womöglich in mancherlei Hinsicht möglich, wenn die eigensinnigen Wähler (sowie im Falle des Falles die Regierungspartner) nicht wären. Deshalb muss die Union schon etwas konkreter werden, und das fällt ihr offenbar schwer.

Wohnbau-Pläne parteiintern umstritten

Wie erklärt sich sonst das Festhalten an dem Plan, ein Wohnbaugebiet aus dem Neustädter Hafen wachsen zu lassen? Erblüht ist daraus bislang ein Antrag für eine Machbarkeitsstudie. Dass er in der Bürgerschaft eine Mehrheit findet, ist unwahrscheinlich, auch wenn es Grüne gibt, die ihn für erwägenswert halten. Doch das Vorhaben ist parteiintern umstritten und stößt auch sonst eher auf Ablehnung.

Die CDU setzt sich zudem und unter anderem für einen Medizinstudiengang ein, will das Land durchdigitalisieren und den Sanierungsstau abbauen. Die Millionen aus dem sogenannten Belastungsausgleich ab 2020 sollen zur Schuldentilgung verwandt werden. Drei Milliarden Euro, rechnet die CDU vor, ständen so zusätzlich bis 2035 zur Verfügung. Das Problem: Die Wahlperiode ist viel kürzer.

Nur ein Bruchteil dieser Innovationsfreude und Ideenvielfalt hätte die vergangenen dreieinhalb Jahre geschmückt, einerlei von welcher Seite. Doch so wollen es die Routinen zwischen den Wahlen. Wenn das Füllhorn der Verheißungen und Ankündigungen ausgeschüttet ist, folgt in der Regel eine weitere Phase, die des Durchschneidens roter Bänder, der Eröffnungen und Einweihungen. Man kann nur ahnen, wie viel Energie darauf verwendet wird, dass zumindest ein vorzeigbares Flügelchen des Klinikums-Mitte rechtzeitig bezogen wird und das Forschungs- und Entwicklungszentrum Ecomat seine Arbeit aufnimmt.

Wenn es soweit ist, werden sich grüne Repräsentanten vermutlich gerne in der ersten Reihe aufhalten. Ansonsten winden sie sich, mal gewinnen sie SPD-Vorstößen etwas ab, mal sind sie mit den Linken einer Meinung, mal der CDU nahe. Mit der FDP tun sie sich etwas schwer. Der Flirt folgt einer bekannten Taktik aus der Welt der Singles: Man hält sich alle warm, damit sie sich nicht anderweitig orientieren. Ein schwarz-rotes oder rot-schwarzes Bündnis würde die Prinzessin eiskalt vom Thron schubsen. Danach sieht es indes nicht aus, SPD und CDU schließen eine Große Koalition aus. Obendrein könnten mit sehr starken Grünen, Linken oder Liberalen die Stimmen dazu nicht einmal reichen.

Und so scheint es, als hätte sich Bremen über Nacht auf eine Reise durch die Zeit begeben. Die Grünen tun so, als seien die Sozialdemokraten flüchtige Bekannte, mit denen man nie eine Regierungsbank geteilt hat. Die SPD tut so, als könne sie auf eine 73-jährige Erfolgsgeschichte verweisen und brenne nur darauf, vom Wahlabend an alles noch viel besser machen zu können. Und die CDU tut beides: ganz so, als hätte sie in Bremen noch nie mitregiert und könne alles besser.