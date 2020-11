Kommentar zu kostenlosen Masken

Nicht ohne Risiko

Sabine Doll

Bremen lässt ab diesem Freitag Gratis-FFP2-Masken an Senioren in den Apotheken ausgeben. Sinnvoll und richtig, meint Sabine Doll. Risikoärmer wäre es aber gewesen, sie per Post zu verschicken.