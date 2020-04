Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Aprilscherze in Zeiten von Corona – ein zu schmaler Grat. Sowieso heikel, jetzt gerade sollte man in der Öffentlichkeit besser gänzlich Verzicht üben. Etwas anders sieht die Sache vielleicht in der Familie aus, da muss zur Hebung der allgemeinen Moral jeder nichtige Anlass zum Kalauern konsequent genutzt werden, finde ich. Uns Eltern ist aber nichts Taugliches eingefallen, wir waren humormäßig komplett ausgebrannt.

Die Mitteilung an unsere Kinder, am kommenden Montag machten angesichts der neuesten Fallzahlen die Schulen überraschend wieder auf, wurde mit einem gequälten Lächeln aufgenommen. Das war eindeutig unter unserem Niveau. Aber ganz ehrlich: Unseren Kinder ist auch nichts besseres eingefallen. Oder was halten Sie von Schließzylindern, die mit Tesafilm zugeklebt sind, und Sofakissen, die beim Öffnen von angelehnten Küchentüren herunterfallen?

Könnte die Pandemie insgesamt zu einer Verflachung des Humors geführt haben? Das wäre zu pauschal geurteilt und sicher auch nicht zutreffend. Wir alle haben schon Dutzende Bilder und Filmchen per Whats­app weitergeleitet bekommen, manches mäßig, manches nicht so übel. Meinen aktuellen analogen Lieblingswitz habe ich in einer Wiener Zeitung gelesen. „Was macht eine Indianerin bei Verdacht auf Coronavirus? Sie bleibt in Squawrantäne.“ So harmlos sollte Humor in Zeiten gefährlicher Erreger sein.

Aufgefallen ist mir, dass Otto Waalkes auf seinem Twitteraccount gerade Videos verbreitet, wie er auf zauberhafte Weise Mozart und Beethoven auf der Gitarre spielt, „mal wieder was Klaschis ... Klassich ... was Altes“. Die Humorachsen scheinen insgesamt verschoben zu sein. Fips Asmussen, angeblicher Meister des Flachwitzes, riet in einem Interview grundsätzlich von Späßen über Corona ab: „Das tut nicht not.“ Das ist, im Zweifel, sicher die beste Lösung.