Raphaela Szymanski und Dieter Klockgether arbeiten grundsätzlich gerne als JVA-Beamte. "Aber es ist ein schwerer Job", sagt Klockgether, der seit 26 Jahren im Dienst ist. (Frank Thomas Koch)

Raphaela Szymanski beschreibt sich als einen besonnenen Menschen. Diese Eigenschaft hat sie bereits mitgebracht, als sie vor rund fünf Jahren ihre Ausbildung in der JVA Bremen begann. Zuvor war sie medizinische Fachangestellte, „ich wollte etwas Neues machen und dazulernen“. Ihr Nebenjob im Sicherheitsdienst führte zu Kontakten mit JVA-Bediensteten.

Das Neue ist die Station für Sexual- und Gewaltstraftäter. „Es gibt viele Menschen in meinem Umfeld, die gar nicht verstehen, wie man hier arbeiten kann, vor allem als Frau.“ Für sie sei das von Beginn an kein Problem gewesen. „Ich kann das ganz klar trennen. Das hier ist mein Beruf, den erledige ich entsprechend. Was ich privat über gewisse Dinge denke, steht auf einem anderen Blatt.“

Wer glaube, dass Frauen, vor allem junge, in der Anstalt bei jedem Kontakt mit Gefangenen mit den Augen entkleidet oder mit anzüglichen Bemerkungen überzogen werden, täusche sich. Gefangene und Bedienstete begegneten sich grundsätzlich mit Respekt, zumindest werde er Tag für Tag erneut eingefordert. Das Machtgefälle sei eindeutig; es immer wieder unmissverständlich klar zu machen, gehöre zu ihrem Berufsbild.

Gut 220 Frauen und Männer arbeiten im sogenannten allgemeinen Vollzugsdienst, 34 in Bremerhaven. In Oslebshausen verteilen sie sich über neun Abteilungen, darunter der Frauen- und der offene Vollzug. Außerdem gibt es eine Station für Jugendliche und die „Sotha“, die sozialtherapeutische Abteilung. Dort werden Gewalt- und Sexualstraftäter mit „hohem Rückfallpotenzial“ aufgenommen sowie Gefangene, die besonderer Behandlung und Betreuung bedürfen. In Bremerhaven gibt es 100 Haftplätze.

Dieter Klockgether ist seit 26 Jahren in der JVA beschäftigt, inzwischen als stellvertretender Leiter der Vollzugsabteilung 24 mit etwa 70 Inhaftierten und knapp zwölf Stellen. 20 Jahre war er im Jugendvollzug tätig. „Ich habe das lange geliebt, aber zum Schluss war ich nervlich am Ende.“ Jugendliche seien besonders herausfordernde Gefangene, „es gibt jeden Tag Machtproben“. Klockgethers Erfahrung ist keine Ausnahme.

Die große Herausforderung des Berufs

Das Magazin „Focus“ berichtete unter der Überschrift „Warum ein Gefängnis auch für die Beamten eine Qual ist“ vor wenigen Jahren: „Sie leiden unter hohen psychischen Belastungen und müssen oft auch im hohen Alter eine bis zu zwölfstündige Nachtschicht überstehen: Justizvollzugsbedienstete gehen täglich bis an ihre Grenzen.“

Diese Grenzgänge beständig auszuhalten, sagt Klockgether, sei die große Herausforderung seines Berufs. Eine Mitarbeiterbefragung zur Arbeitszufriedenheit in der JVA Bremen, die das Justizressort in Auftrag gegeben und im Februar ausgewertet hat, spiegelt die Probleme, denen sich Beamte und Angestellte ausgesetzt sehen: Das Personal ist knapp, die Kommunikation mit multinationalen Gefangenen oft schwierig, die Arbeit mit psychisch auffälligen Inhaftierten belastend.

Beklagt werden „gewalttätige Übergriffe“ und „verbale Aggressionen“. Die Befragten gaben an, mit Situationen konfrontiert zu werden, für die sie zu wenig ausgebildet und auf die sie nicht ausreichend vorbereitet seien. Es gebe eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die nicht das Pensions- oder Renteneintrittsalter erreichten, sagt der Personalratsvorsitzende Sven Stritzel, das bei JVA-Beamten wegen der belastenden Tätigkeit mit 62 Jahren beginnt.

Mehr zum Thema Interview "Wir werden nicht beachtet" Der Personalratsvorsitzende der JVA Bremen Sven Stritzel spricht im Interview über die ... mehr »

Manche halten, schreibt der „Focus“, notgedrungen durch: „Die meisten können sich schlichtweg nicht leisten“, durch früheren Ruhestand Abstriche hinzunehmen, weil sie im mittleren Dienst beschäftigt sind. Dass Raphaela Szymanski ihre Arbeit dennoch schätzt, liege insbesondere auch am weitgehend harmonischen Miteinander unter den Kollegen, sagt die Beamtin.

Die Arbeit mit ihren besonderen Schwierigkeiten schweißt offenbar zusammen, in der JVA begrüßt man sich mit Handschlag oder kollegialer Umarmung. „Wir müssen uns hier blind aufeinander verlassen können.“ Dem Zusammenhalt kommt das Bremer Modell des Strafvollzugs entgegen: das sogenannte Ansprechpartner-System. Es sieht vor, dass etwa sechs oder sieben Gefangene dauerhaft bestimmten Beamten als Kontaktpersonen für alle Fragen und Probleme zugeordnet sind.

Die Beamten schreiben den Vollzugsplan fort, setzen sich mit Vertretern des Sozialdienstes und der Abteilungsleitung zusammen, um den Zustand der Insassen zu spiegeln. Das Ansprechpartner-System helfe, den Gefangenen gerechter zu werden, besser die Antennen ausfahren zu können, um die Persönlichkeiten und Eigenheiten kennen und einschätzen zu lernen, sagt Klockgether.

Das psychologische Kräftemessen

Besonders heikel und strapaziös sei der Umgang mit Insassen, „die nicht in der Welt stehen“, sagt Raphaela Szymanski, weil sie Drogen intus haben oder psychisch auffällig sind. „Man weiß nie, wie einem diese Gefangenen begegnen, wenn man die Tür aufmacht. Es kann ganz anders sein als am Vorabend, als man die Tür zugemacht hat.“

Körperlich angegriffen worden sei sie noch nicht, aber sie kenne das psychologische Kräftemessen von „Nase-an-Nase“-Situationen. Herausfordernd sei ebenfalls, wenn Gefangene sehr niedergeschlagen und nachdenklich seien, oft an Geburts- oder Feiertagen. Es gelte, Hilferufe früh zu erkennen, den Insassen aus den dunkelsten Stunden herauszuhelfen, auch mit fachtherapeutischer Hilfe.

Obgleich nicht alle, aber viele Gefangene jede Chance nutzten, um sich Vorteile zu verschaffen, und versuchten, das Personal zu hintergehen, „wird hier viel gelitten“, sagt Dieter Klockgether. „Hier sitzt niemand locker-leicht seine Strafe ab, nur weil er Sport treiben oder eine Playstation auf der Zelle haben darf“, bekräftigt Raphaela Szymanski.

Mehr zum Thema Ehrenamt im Gefängnis Vielseitiges Engagement aus freien Stücken Etwa 70 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich für die Bremer JVA. Die einen leiten ... mehr »

„Wer hierher kommt, muss an der Tür seinen freien Willen abgeben und entscheidet nichts mehr alleine. Das ist für einen erwachsenen Menschen mit das Schlimmste an der Haft.“ Selbst wenn die Gefangenen gesellschaftlich versagt, wie Klockgether es ausdrückt, oder schier Unaussprechliches getan haben – „irgendjemand muss sich mit ihnen beschäftigen und sie betreuen“, sagt die Beamtin.

Großes Lob dürfe man für die Übernahme dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nicht erwarten, sagt Klockgether, das lehre ihn seine Berufserfahrung: „Der Strafvollzug hat keine große Lobby. Die Bevölkerung will davon nicht wissen, nichts sehen und nichts hören.“ Die öffentliche Aufmerksamkeit wende sich dem Justizvollzug nur zu, wenn Täter fliehen, es zu Meutereien, Hungerstreiks oder gar Todesfällen komme. Die alltägliche Arbeit, bei der alles glatt gehe, werde weithin ignoriert.