König Willem-Alexander und Königin Maxima kommen im März nach Bremen.. (Koen van Weel / dpa)

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima wird Bremen im März einen Besuch abstatten. Entsprechende Informationen des WESER-KURIER hat die Senatskanzlei bestätigt. An dem Programm für den royalen Besuch werde noch gearbeitet. Es ist das erste Mal seit 2007, dass ein regierender Monarch und seine Frau zu einem offiziellen Besuch ins kleinste Bundesland kommen. Willem-Alexander von Oranien-Nassau war seiner Mutter, Königin Beatrix, 2013 auf den Thron der Niederlande gefolgt. Ein Jahr danach war Willem-Alexander mit seiner Frau bereits einmal kurz in Bremen, allerdings nur um am Flughafen in ein Auto umzusteigen, das das Paar zu einem Symposion an der Uni Oldenburg brachte.

In der Nachkriegszeit gab es nur wenige Besuche gekrönter Häupter in der Stadtrepublik Bremen, in den Siebzigerjahren in kurzer Folge allerdings gleich drei. Den Anfang machten damals im April 1977 der junge spanische König Juan Carlos und seine Frau Sofia. Im Jahr darauf kam die britische Queen Elizabeth nach Bremen. Am 26. Mai 1978 legte ihre royale Yacht „Britannia“ an der Columbuskaje in Bremerhaven an.

Auf Fernsehbildern, die im Internet noch verfügbar sind, sieht man sie eine rutschige Gangway hinuntereilen, während an der Kaje Bürgermeister Hans Koschnick (SPD) auf den hohen Besuch wartet. Fast dreißig Jahre dauerte es danach, bis mit König Abdullah II. wieder ein regierender Monarch in die Hansestadt kam. Das jordanische Staatsoberhaupt weilte allerdings nur vier Stunden in Bremen, und zwar um eine Rede beim Deutschen Außenwirtschaftstag im Congress Centrum zu halten. Seine Zeit erlaubte es gerade noch, in aller Kürze von Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD) im Rathaus empfangen zu werden und sich dort ins Goldene Buch einzutragen.

Eine Königin – wenn auch kein Staatsoberhaupt – war in Bremen zuletzt 2016 zu Gast. Königin Silvia, Ehefrau des schwedischen Regenten Carl Gustav, absolvierte im Mai des Jahres eine Blitzvisite. Sie besuchte „Refugio Bremen“, ein Beratungs- und Behandlungszentrum für geflüchtete Kinder und Folteropfer. Der bisher letzte Besuch eines Mitglieds eines königlichen Hauses liegt erst zwei Monate zurück. Prinzessin Benedikte von Dänemark kam im Oktober in die Hansestadt, um die Hans-Christian-Andersen-Ausstellung in der Kunsthalle zu eröffnen.