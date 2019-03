König Willem-Alexander und Königin Máxima machen bei ihrem Arbeitsbesuch in Bremen auch einen Abstecher zu den Bremer Stadtmusikanten. (Christina Kuhaupt)

Die Niederlande möchten die Beziehungen zu Bremen weiter festigen. Das betonte König Willem-Alexander vor 50 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport im Bremer Rathaus. Begleitet von einer Wirtschaftsdelegation besuchten Königin Máxima und er am Mittwoch das Land und Unternehmen der Raumfahrt, der Windenergie und der Polar- und Meeresforschung in Bremen und Bremerhaven. Vertreter der Kommissionen trafen Abkommen für eine engere wirtschaftliche Kooperation.

„Zusammenarbeit über Grenzen hinweg bringt Wohlstand“, sagte König Willem-Alexander vor dem Mittagessen im Rathaus, das habe nicht an Aktualität verloren. Dort hatte sich das Königspaar zuvor ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Man habe die gemeinsame Verantwortung, die empfindlichen Ökosysteme zu schützen, sagte Willem-Alexander. „Wir erforschen den Klimawandel und seine Folgen und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung.“

So intensiv und eng wie mit den Niederlanden seien keine anderen internationalen Verbindungen Bremens, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) in seiner Ansprache. Nach Angaben der Handelskammer Bremen unterhalten 340 Unternehmen aus der Hansestadt Handelsbeziehung zu den Niederlanden. Das bedeutet: Sie haben entweder Niederlassungen, Auslandsvertreter oder Produktionsstätten in dem Land oder sie importieren oder exportieren Waren. Man habe den Majestäten am Morgen bei Airbus Defence & Space „eines unserer wichtigsten Zukunftsprojekte präsentiert“, so Sieling.

Erklärung zur Technik von Satelliten

Bei Airbus unterzeichneten Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), Jaap Smit, königlicher Vertreter der Provinz Südholland, Holger Oelze, Vorstandsvorsitzender von Aviaspace, sowie Jeroen Rotteveel, Vorsitzender von Space-Ned, ein Zusammenschluss niederländischer Raumfahrtunternehmen, zwei Absichtserklärungen, sogenannte Letter of Intent. Damit sollen die Beziehungen in der Raumfahrttechnologie intensiviert werden.

Die Erklärungen wurden zwischen Bremen und der Provinz Südholland, dort ist die niederländische Raumfahrtbranche angesiedelt, und zwischen den Unternehmen OHB und Airbus Defence and Space Netherlands abgeschlossen. Das Königspaar informierte sich bei Airbus über den Bremer Beitrag zur europäischen Raumfahrttechnologie und ließ sich die Technik von Satelliten erklären.

Am Nachmittag besuchte die niederländische Delegation das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) und das Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Beim kurzen Pressegespräch hat König Willem-Alexander dort für besseren Klimaschutz geworben. „Klimaschutz geht uns alle an. Alle sieben Milliarden Einwohner auf der Welt. Und die Menschen in der Nordseeregion ganz besonders“, sagte der niederländische König. „Für uns ist der Klimawandel eine große Bedrohung.“

Nur gemeinsam Maßnahmen für Klimaschutz finden

Das Meer, sagte er, sei stets eine Chance für Deutschland und die Niederlande gewesen. „Aber wenn sich das Klima wandelt und der Meeresspiegel weiter steigt, dann kann es auch zur Bedrohung für uns werden.“ Was der Klimawandel schon jetzt anrichte, das erlebe er auf seinen Reisen als Botschafter für die Vereinten Nationen, sagte Willem-Alexander: „Wir sehen, was mit den armen Menschen auf der Welt passiert, wenn wir hier in Europa das Klima versauen.“

Der König betonte, dass man nur gemeinsam Maßnahmen für einen besseren Klimaschutz finden könne. „Alleine schaffen wir es nicht. Das ist die Botschaft des 21. Jahrhunderts, wir müssen über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten.“ Das gelte auch für die Raumfahrt, die Windenergie und Polar- und Meerforschung. „Das sind drei wichtige Themen, die wir nicht alleine machen können – weder in Holland noch in Bremen.“