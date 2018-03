Niels Stolberg bei seiner Auszeichnung zum „Bremer Unternehmer des Jahres 2006“. (Frank Thomas Koch)

Niels Stolberg, der Aufsteiger schlechthin in Bremen, ein Mann, der Milliarden bewegte, mit seiner Reederei Weltmarktführer war, als Schaffer bei der Schaffermahlzeit die Krone der Bremer Kaufleute trug, sich für soziale Projekte engagierte, bei Werder im Aufsichtsrat saß und im Begriff war, mit Spiekeroog eine ganze Insel in Besitz zu nehmen – dieser Stolberg ist jetzt ein verurteilter Krimineller, ein Betrüger, der ins Gefängnis muss. So hat es am Donnerstag das Gericht entschieden. Ein Fall ins Bodenlose, denn der Ex-Reeder ist außerdem noch mit schwerer Krankheit geschlagen und der Aussicht, nie mehr Ruhe zu bekommen, weil seine Gläubiger ihn verfolgen. Nach dem Urteil wirkte er bedrückt. Aber Stolberg wäre nicht Stolberg, wenn er trotz aller Düsternis nicht auch Licht sähe.

Die Zeit zurückgedreht: Ein Treffen mit Stolberg in Oldenburg, wo er jetzt lebt und arbeitet, nicht irgendwo und als Angestellter, sondern längst wieder in eigenen Unternehmen. Drei Wochen sind es noch bis zum Urteil. Welche Strafe gegen ihn verhängt wird, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass es auf Gefängnis hinausläuft, zeichnet sich aber ab.

Er hat es nicht weit, muss nur einmal über die Straße und dann an der Hafenpromenade entlang. Ein kurzer Weg von seinem Büro zu dem Lokal, das er sich für den Termin ausgesucht hat. Es ist „Der Schwan“, ein Restaurant, das durch seine Lage am Wasser besticht, im Sommer vor allem, wenn der Biergarten genutzt wird. An einem Wintertag ist daran nicht zu denken. Stolberg trägt wegen der schneidenden Kälte eine Mütze auf dem Kopf, die Hände hat er tief in den Jackentaschen vergraben. Er bedankt sich, dass sein Gesprächspartner pünktlich ist und schaut sich um: „Wo wollen wir sitzen?“ Ein Tisch in der Ecke, der Kellner kommt und nimmt die Bestellung auf. „Grünen Tee, bitte.“ Grünen Tee für die Gesundheit. Stolberg hat Krebs, von seinem Magen ist nach der Operation nicht mehr viel übrig. Er erzählt sehr offen davon, eine nüchterne Beschreibung, wie‘s ihm gerade geht – es geht.

Tage und Nächte hinter Gittern

Viel Hoffnung, dass er mit einer Bewährungsstrafe davonkommt, hat Stolberg nicht mehr. Also Gefängnis. Kann er sich das vorstellen? Die Tage und Nächte hinter Gittern. Umgeben von Gefangenen, mit denen es ungemütlich werden kann. Ein so raues Klima, wie der Ex-Reeder und Kapitän es auch auf seinen Schiffen sicherlich nie erlebt hat. Knast kann kaputt machen, ist ihm das klar? Stolberg blickt auf, Gleichmut in seinen Augen: „Was soll ich machen, es ist nun mal so.“

Mehr als zwei Jahre, dass er nun schon vor Gericht steht. Seit dem 20. Januar 2016 wird gegen ihn vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer 2 des Bremer Landgerichts wegen Betrugs, Kreditbetrugs, Untreue und Bilanzfälschung verhandelt. Ein Prozess, der schon wegen seiner Länge in die bremische Justizgeschichte eingehen wird. Und er mittendrin, als Hauptangeklagter. Beschuldigt werden zwar noch drei weitere Männer aus dem früheren Management der Beluga-Reederei, doch Stolberg ist es, um den sich alles dreht. So wie damals in seinem Unternehmen, das er in nur 16 Jahren zum Weltmarktführer beim Seetransport von Schwergut gemacht hat.

Niels Stolberg war Schaffer bei der "Schaffermahlzeit". (Frank Thomas Koch)

Stolberg, der Egomane, so ist er früh beschrieben worden. Ein Berserker, der vor Ideen nur so sprühte, immer weiter wollte, schnell und schneller, und dabei zwar gerne vom besonderen Geist seines Unternehmens schwärmte, vom Beluga-Spirit und der Beluga-Family, wie er sagte, oft aber auch brutal deutlich machte, wer in dieser Familie das Oberhaupt ist.

„Zuckerbrot und Peitsche“

Einer der drei anderen Angeklagten schilderte vor Gericht, welches Wechselbad der Gefühle er im Verhältnis zu seinem damaligen Chef durchlebt hat: „Er hat mich angeschrien und komplett rund gemacht.“ Mehr noch: Er sei von Stolberg „gebrochen“ worden. Mit dem Ergebnis, dass er nicht etwa Abstand zum Reeder gesucht habe, sondern im Gegenteil unbedingt wieder seine Gunst erwerben wollte. Das war das, was die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer „Zuckerbrot und Peitsche“ nannte. Stolberg habe im „blinden Ehrgeiz“ gehandelt und eine hohe kriminelle Energie an den Tag gelegt. Er sei nicht der „gutmütige, naive und leicht tollpatschige Kapitän“ gewesen, sondern ein knallharter Stratege. Ihm fehle es bis heute an Reue und Einsicht.

Die Worte der Staatsanwältin – der Angeklagte verzieht das Gesicht, wenn er daran denkt, es ist eine Woche her, dass er das Plädoyer gehört hat. „Das macht mich kirre.“ Eine Frechheit, ihm zu unterstellen, nicht tief zu bedauern, was er getan hat. „Reue? Die spüre ich jeden Tag.“ Er wolle das vor Gericht noch einmal betonen, ein Schlusswort, „das bin ich mir schuldig“. Das letzte Wort des Angeklagten, und so kam es dann auch am vorletzten Prozesstag. Zehn Minuten, in denen er seine Schuld einräumte und um Gnade bat.

Stolberg nippt an seinem Tee und lässt ihn dann stehen. Es war wohl mehr die Not, irgendetwas bestellen zu müssen. Er wolle seine Ruhe, sagt der 57-Jährige. „Ich will nie wieder etwas Großes machen.“ Gesund werden und gesund bleiben, das, nur das. Und finanziell so wieder auf die Beine kommen, dass er mit seiner Familie einigermaßen leben könne. Stolberg ist seit sechs Jahren in der Privatinsolvenz. Er darf im Monat 1800 Euro für sich behalten; verdient er mehr, geht das Geld an die Gläubiger. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es Forderungen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro. Eine irrsinnige Summe. Selbst wenn es nur ein Bruchteil davon wäre – kein Mensch, der alles verloren hat, kann so eine Schuld je begleichen.

Wie bezahlt er seine Anwälte?

Doch wenn er nichts mehr hat, gar nichts mehr – wie bezahlt er dann seine Anwälte? Stolberg wird von der Frankfurter Kanzlei Feigen · Graf vertreten, eines der renommiertesten und sicherlich teuersten Rechtsanwaltsbüros in Deutschland, das zum Beispiel auch Uli Hoeneß verteidigt hat. Woher das Geld dafür nehmen? Nach Ermittlungen der Oldenburger Staatsanwaltschaft soll der Deal so abgelaufen sein: Stolberg hatte kurz nach dem Rausschmiss bei Beluga im März 2011 noch schnell eine Motorjacht verkauft, die einer seiner Gesellschaften gehörte. Mit dem Geld, 450.000 Euro, sicherte er sich den Beistand von Feigen · Graf. Ihm war damals offenbar schon klar, was ihn strafrechtlich erwartet.

Mehr zum Thema Der Weg in die Schifffahrtskrise Die Schifffahrtskrise allein auf die Wirtschaftskrise von 2008 zurückzuführen, ist nur die halbe ... mehr »

Auf diese Geschichte angesprochen, hört Stolberg nur zu, die Miene unbewegt. So viel, was in den vergangenen Jahren über ihn erzählt wurde. Manches wahr, manches falsch, manches halbwahr. In diesem Fall, als es um die Frage ging, ob der Ex-Reeder mit dem Verkauf der Jacht zulasten seiner Gläubiger Vermögen beiseitegeschafft hat, wurden die Ermittlungen eingestellt. Nicht so wichtig, entschied die Staatsanwaltschaft. Die anderen Vorwürfe wögen schwerer.

„Ich will nie wieder etwas Großes machen“

So richtig schlau wird man im Gespräch nicht aus ihm. Stolberg ist keiner, der seine Karten auf den Tisch legt. Auch bei diesem Treffen nicht. Er erzählt noch, dass er seit drei Jahren an einer neuen Art des Schiffsantriebs arbeite, mit Wasserstoff und Brennstoffzelle, und dass man sich deshalb ja vielleicht noch einmal zusammensetzen könne, sobald der Gerichtsprozess vorbei sei. Dann steht er auf und geht, ein kurzer Händedruck, das war‘s. Sein Weg führt wieder nur über die Straße, zu seinem Büro. Unter der Adresse haben sich in den vergangenen Jahren einige Firmen versammelt, das verrät das Handelsregister.

Ein Kommen und Gehen, manchmal nur Namensänderungen. Undurchsichtig. Stets irgendwie dabei: Stolberg und seine Frau aus zweiter Ehe, mit der er seit drei Jahren verheiratet ist. „Ich will nie wieder etwas Großes machen“, hat Stolberg gesagt. Der Eindruck ist ein anderer. Er dreht wieder an vielen Rädern, versucht etwas, scheitert, und versucht es wieder. Stolberg ist kein Reeder mehr, auch kein Millionär, er bleibt aber getrieben von seinen Ideen.