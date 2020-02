Wo Niels Stolberg nach seiner Verurteilung einsitzen wird, ist noch unklar. Er möchte gerne nach Bremen-Oslebshausen. Diesen Wunsch überprüfen nun die Behörden. (Frank Thomas Koch)

Der Tag, an dem Niels Stolberg, ehemaliger Chef der Reederei Beluga, seine Gefängnisstrafe antreten muss, rückt näher. Im März dürfte es soweit sein. Völlig offen ist dagegen, wo er die Haft absitzen wird. In Neumünster, wie es die Staatsanwaltschaft will. Oder in Bremen-Oslebshausen, wie er selbst es gerne möchte, weil er dort mit deutlich angenehmeren Haftbedingungen rechnen könnte.

Dreieinhalb Jahre Haft lautete im März 2018 das Urteil am Landgericht Bremen. Stolberg wurde für Kreditbetrug, Fälschung von Bilanzen und Untreue verurteilt. Dagegen legte er Revision ein, zog vor den Bundesgerichtshof. Vergeblich: Seine Strafe wurde rechtskräftig, er muss ins Gefängnis. Zur Vorbereitung auf die Haft wurde ihm – ein übliches Verfahren – eine gewisse Zeit eingeräumt. Die war in seinem Fall sogar etwas großzügiger bemessen. Der 59-Jährige befindet sich in medizinischer Behandlung, diese Untersuchungen soll er als freier Mann beenden.

Staatsanwaltschaft prüft

Trotzdem schickte die Bremer Staatsanwaltschaft Stolberg im Januar die Ladung zum Haftantritt – in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Neumünster deshalb, weil der 59-Jährige inzwischen mit seiner Frau in Schleswig-Holstein lebt und damit nach Auffassung der Behörde dort seinen Lebensmittelpunkt hat. Nun aber hat sich Stolberg bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Er lebe inzwischen wieder in Bremen, habe hier auch einen Arbeitsplatz und würde deshalb seine Haft lieber in Oslebshausen antreten. Frank Passade, Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, bestätigt das Ansinnen Stolbergs. „Wir prüfen dafür derzeit gewisse Dinge.“ Die Entscheidung liege dann bei der Justizbehörde.

Was die Staatsanwaltschaft prüft, sagt Passade nicht. Nach Informationen des WESER-KURIER soll es dabei unter anderem um den Zeitpunkt des Wohnortwechsels handeln – exakt einen Tag, nachdem das Urteil gegen Stolberg rechtskräftig wurde. Bei der neuen Adresse soll es sich um ein Appartement eines Freundes handeln, bei dem angegebenen Arbeitsplatz um seine eigene Projektfirma.

Was zumindest Zweifel der Staatsanwaltschaft begründen könnte, ob es sich tatsächlich um eine Verlegung des Stolberg'schen Lebensmittelpunktes nach Bremen handelt, oder nicht einfach nur um den Versuch, auf jeden Fall in Oslebshausen inhaftiert zu werden. Vorteil dieser Verlegung für Stolberg: Anders als in Neumünster könnte er in Bremen damit rechnen, von Anfang an als Freigänger in den offenen Strafvollzug zu kommen. Hinter Gittern müsste er dann nur über Nacht und an Wochenenden.

Freigang nur für eine Arbeit

Grundsätzlich sei dies möglich, sagt Matthias Koch, Sprecher der Justizbehörde. Jeder, der in Bremen weniger als vier Jahren Haft abzusitzen hat, kann in den offenen Vollzug. Dafür seien allerdings mehrere Bedingungen zu erfüllen: Die persönliche Eignung – es darf weder Fluchtgefahr bei dem Betroffenen bestehen, noch dürfen weitere Straftaten von ihm zu befürchten sein. Dann braucht er eine Arbeitsstelle, wobei auch Selbstständigkeit in Betracht kommt. Der Freigang ist ausdrücklich nur dafür gedacht, arbeiten zu können, betont Koch. Nach der Arbeit geht es zurück ins Gefängnis. Letzte Bedingung ist ein Wohnort in Bremen.

Der offene Vollzug ist kein Automatismus, er muss mit dem Nachweis beantragt werden, die genannten Bedingungen zu erfüllen, erläutert Koch. „Staatsanwaltschaft und Justizvollzugsvollzugsanstalt entscheiden dann darüber.“ Zu dem Fall Stolberg äußert sich auch Koch nicht. Klar sei, dass niemand Interesse an Hafttourismus habe. Der Strafvollzug müsse aber dem Resozialisierungsgedanken folgen, erinnert der Justizsprecher an die Idee hinter dem offenen Vollzug: Das Bemühen darum, dass der Verurteilte nach Verbüßung seiner Strafe wieder ein normales Leben führen kann.

Dieser Resozialisierungsgedanke gilt natürlich auch in Schleswig-Holstein. Und auch hier hängt die Frage nach dem offenen Vollzug von einer Reihe von Faktoren ab, erläutert Oliver Breuer, Sprecher des Justizministeriums. Einen Unterschied zu Bremen gibt es trotzdem: „Bei uns wird niemand sofort Freigänger. Erstmal kommt jeder hinter Gitter.“