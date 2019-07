An einer Strandbar kann man sich kennenlernen und muss nicht einsam sein, beweisen die Ferienkinder. (PETRA STUBBE)

Unter das Jahresthema „Einsamkeit“ der Kulturambulanz in Osterholz gesellen sich auch die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Haus im Park – freilich nicht schwermütig, sondern neugierig und forschend, wie jetzt in der Ferienaktion unter dem Titel „Robinson in den Städten“. Die Bremer Künstlerin Anja Fußbach hält, nicht zuletzt für den begleitenden Film zum Thema, die Zügel zusammen und die Kinder bei der Stange. Öffentliche Präsentation ist am Freitag, 19. Juli, ab 14 Uhr auf dem Gelände am Haus im Park.

Waren es zu Ostern Gedanken zu Einsamkeit mit und ohne Grund unter Freunden, denen die Kinder nachgingen, und daraus folgend die Einsamkeit in Städten, in Häuserschluchten bis hin ins (Kinder)-Zimmer und darin am Handy sitzend. Die Kinder schlugen den Bogen zu Zombies, zu Untoten und zu Vampiren, die einsam leben und die Menschen einsam machen können, weil sie Angst vor ihnen haben. „Man bleibt allein, aus Angst vor den Anderen. Man kann nicht mehr raus“, fasst Anja Fußbach die Gedanken der Kinder in der Osteraktion zusammen.

Nun, in der vierzehntägigen Sommeraktion für Kinder, geht es um das einsam werden durch Verweigerung, durch das unangepasst sein. Wie schafft es Robinson, einsam zu leben?, lautete die Frage. Was lag da näher als Inseln zu bauen? Doch die fünf separaten Inseln sorgten bei den zwanzig bis dreißig Kindern des Ferienprojekts eher für Einsamkeit. Ihre Alternative: Schiffe. Schiffe die zu einsamen Inseln fahren.

Surfschule und Miniaturwelt

Einsamkeit behagte aber anscheinend nicht allen Kindern. Eine Gruppe baute statt eines Schiffs eine Bar. Ihr Argument: „Das ist eine Strandbar. Hier können Leute andere kennenlernen, die von Inseln kommen. Hier brauchen sie nicht mehr einsam sein.“

Die Strandbar, das sind Bretter als Fußboden, Wände aus Strohmatten, ein Tresen und eine Plane, die als Dach dient. Zur Strandbar gesellten sich eine Surfschule und eine Miniaturwelt. Die Surfschule zeigt auf einem Netz alles, was das Meer hergibt: Getränkebecher, Schläuche, Wimpel, Tüten, vieles aus Plastik, fast unvergänglich. Die Miniaturwelt der Kinder ist geprägt von Tastaturen, Smartphones, Platinen, Drähten, Joysticks und Lautsprechern. Und unter der Erdscheibe der Miniaturwelt, da wartet ein silbernes Ufo.

Wie schon Ostern werden die Gedanken, Ideen und alles Gebaute von den Kindern per Kamera samt Ton, in eigener Regie und Perspektive festgehalten. Lediglich den Schnitt und die Montage des Filmmaterials werden Projektmitarbeiter nach der Herbstaktion ohne Kinderhand erledigen.

Wie auch jede und jeder andere von uns kennen auch die Kinder das Gefühl, wie sich Einsamkeit anfühlt. So setzt sich jeder mal ab aus der Gruppe oder geht ein Stück weit seinen eigenen Weg.

Unabhängigkeit ist nicht Alleinsein

Vom 5. bis 18. Oktober geht es in einem weiteren Angebot für Kinder im Haus im Park um die positiven Aspekte von Einsamkeit oder des Alleinseins. Anja Fußbach nennt die Fähigkeit, selbstständig zu leben, seine Position ohne den Blick auf das Wohlwollen von anderen zu finden und gegen Kritik zu behaupten als Anknüpfungspunkte. Eine Haltung, die Fußbach als Künstlerin verinnerlicht hat. Eine Haltung, die einsam, aber auch unabhängig machen kann.

Im Oktober sollen große Skulpturen entstehen. Figuren, die einerseits den alljährlichen herbstlichen Laternenumzug bereichern sollen und andererseits Stärke und Unabhängigkeit symbolisieren. Die Kinder aller drei Workshops, ob Frühjahr, Sommer oder Herbst, lernen am Beispiel „Einsamkeit“ zu differenzieren und auch, dass sie gute und schlechte Aspekte hat, und nicht zuletzt auch, wie man Gemeinschaft stiften kann, zum Beispiel mit einer selbst gezimmerten Strandbar.

Weitere Informationen

Präsentation des Projekts „Robinson in den Städten“ am Freitag, 19. Juli, 14 Uhr, am Haus im Park, Züricher Straße 40, auf dem Gelände des Klinikums Ost. Kontakt: Telefon 408 17 57 und unter www.kulturambulanz.de.