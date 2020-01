Kerim Ucar wurde eine Niere statt der Milz entfernt. (Frank Thomas Koch)

Der Fall des Bremers Kerim Ucar, dem Anfang Oktober 2017 im Klinikum Mitte eine Niere statt der Milz entfernt wurde, wird nun erstmals vor Gericht verhandelt. „Bei dem Termin am 25. März im Landgericht handelt es sich um eine Güteverhandlung, die einem Zivilprozess vorgeschaltet ist. Das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen“, sagt Gerichtssprecher Gunnar Isenberg. Bei einer Güteverhandlung werde ein möglicher Vergleich angestrebt.

Wie der WESER-KURIER berichtete, will die Familie des heute 21-Jährigen mit einer Zivilklage auf 200.000 Euro Schmerzensgeld eine finanzielle Entschädigung erreichen. Der Marburger Anwalt der Ucars, Hans-Berndt Ziegler, bezweifelt, dass es zu einem Vergleich kommt. „Wir wollen bei Gericht einen Antrag auf Feststellung der Haftung für künftige Folgeschäden stellen. Kerim Ucar hat nach der Entnahme in dem Bremer Krankenhaus nur noch eine Niere, wenn mit diesem Organ etwas ist, kann das schwerwiegende Folgeschäden nach sich ziehen.“ Der Anwalt führt außerdem an, dass der 21-Jährige wegen der entnommenen Niere keine Ausbildung bei der Polizei absolvieren könne, so wie er es ursprünglich geplant hatte.

Parallel zu der Zivilklage hatte die Staatsanwaltschaft Ende Juni vergangenen Jahres einen Antrag auf Strafbefehl beim Amtsgericht wegen fahrlässiger Körperverletzung gestellt. Die Verteidigung des beschuldigten Arztes hatte daraufhin Anfang Juli Einspruch eingelegt. Auch in dem Strafverfahren wird es laut Ziegler zu einer Gerichtsverhandlung kommen, einen Termin dafür gebe es jedoch noch nicht.

Der junge Bremer leidet an einer angeborenen Erkrankung, einer sogenannten Kugelzellenanämie. Dadurch war nach Angaben der Mutter, Durna Ucar, die Milz vergrößert. Sie sollte bei der Operation am 5. Oktober 2017 entfernt werden. Bei dem Eingriff wurde statt der Milz eine Niere entfernt. Erst einen Tag später soll dies in der Pathologie aufgefallen sein, als das Gewebe des Organs untersucht wurde, sagte die Mutter damals dem WESER-KURIER. Die Familie hatte danach Strafanzeige bei der Polizei gestellt.

Im Zuge der Ermittlungen hatte die Bremer Staatsanwaltschaft ein Gutachten bei einem Münchener Spezialisten in Auftrag gegeben. In dem Bericht vom Mai 2019 war, wie berichtet, von einem groben Behandlungsfehler die Rede. Zu diesem Ergebnis war zuvor bereits ein erstes Gutachten gekommen, das der Anwalt im Auftrag der Familie bei der Krankenkasse in Auftrag gegeben hatte.

„Wir sind froh, dass sich nach mehr als zwei Jahren nun endlich etwas tut, und ein erster Gerichtstermin ansteht, auch wenn es sich jetzt erst einmal um die Zivilklage handelt“, sagt Durna Ucar. „Wir wollen nur Gerechtigkeit.“ Ihr Sohn leide unter den Folgen, psychisch, und auch körperlich, indem er immer wieder über Bauchschmerzen klage. „Die ganze Familie ist bis heute belastet.“ Der 21-Jährige habe im vergangenen Jahr sein Abitur absolviert. „Jetzt ist Kerim auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz zum Mechatroniker, demnächst hat er einige Vorstellungsgespräche. Wir hoffen, dass das alles klappt“, sagt die Mutter.