Die Namen Noah und Emilia waren 2020 in Bremen besonders beliebt. (Patrick Pleul/dpa)

Wenn es um die beliebtesten Vornamen geht, folgte Bremen im Jahr 2020 dem deutschlandweiten Trend. Am häufigsten wurden die Namen Noah und Emilia an Neugeborene vergeben. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mit. In Bremen lag der Jungenname Elias auf dem zweiten Platz, gefolgt von Mohammed, der im vergangenen Jahr noch der beliebtestes Vorname in Bremen war. Unter den Mädchen teilten sich die Vornamen Ella und Hanna den zweiten Platz. Auch im deutschlandweiten Vergleich war Hanna 2020 der zweitbeliebteste Name, Emma landete auf dem dritten Platz. Bei den Jungennamen belegte bundesweit Leon den zweiten Platz und Paul folgte danach. Im Jahr 2019 wurden im Vergleich dazu die Vornamen Marie und Paul in Deutschland am meisten vergeben.

Einen Wechsel an der Spitzenposition gab es auch in Niedersachsen. Emma war dort der beliebteste Mädchenname, gefolgt von Hanna und Mia. Bei den Jungen ist Finn mittlerweile der beliebteste Vorname, gefolgt von Noah und Henry.

Im vergangenen Jahr trugen laut der GfdS außerdem insgesamt 61,4 Prozent der Kinder bundesweit keinen Zweitnamen. 35 Prozent hatten dagegen einen Folgenamen und 3,3 Prozent der Kinder drei Namen. Kinder mit über drei Namen zählten 0,3 Prozent. Die beliebtesten Folgenamen in Deutschland waren im vergangenen Jahr Sophie oder Sofie sowie Alexander.