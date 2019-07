Ursula Schnell (links) und Vereinsgründerin Martina Koepsel sowie die übrigen Mitglieder der Herzenswunsch-Ambulanz möchten vor allem schwerkranken Menschen helfen. (Christina Kuhaupt)

Die Mitglieder des kleinen Vereins Herzenswunsch-Ambulanz widmen sich einem so ungewöhnlichen wie bedeutsamen Thema in der Stadt: Alle Bremerinnen und Bremern, die sich in einer schwierigen Lebensphase befinden, vielleicht älter oder schwer erkrankt sind und noch einen Herzenswunsch haben, sind bei Martina Koepsel, Ursula Schnell und ihren Mitstreitern gut aufgehoben. Das verspricht Vereinsgründerin Martina Koepsel.

Sie hat mit einem ähnlichen Ehrenamt begonnen, und zwar im Hospiz Brücke. Danach habe sie bei der Bremer Professorin Annelie Keil ein Studium an der hiesigen Universität im Bereich Soziales absolviert, berichtet Martina Koepsel. „Nun möchten wir möglichst viele Wünsche erfüllen, zumindest dabei helfen.“

Beistand und Begleitung

Es gehe den Mitgliedern des Vereins aber nicht darum, Materielles zu beschaffen, eventuell ein umgebautes Fahrrad oder einen Fernseher fürs Zimmer im Alten- oder Pflegeheim. Sie möchten vielmehr Bitten aufgreifen, die sich auf Beistand, Begleitung oder andere Formen der Zuwendung beziehen. Es gehe ihnen um einen Moment des Glücks, darum, Zufriedenheit herzustellen, betonen die Vereinsvorsitzende und ihre Mitstreiterin Ursula Schnell im Gespräch.

Das könnte vielleicht die Vermittlung von Besuchen von Freunden oder fern lebenden Angehörigen sein, was aus eigener Kraft nicht mehr erreicht werden könne. Vielleicht fehlt jemandem auch nur die Möglichkeit, noch selbst einen Brief aufzusetzen. Die Kraft in den Händen mag zum Schreiben nicht mehr ausreichen, um das alleine zu schaffen, überlegen sie laut.

Möglicherweise ist es aber auch die große Entfernung, die zwischen einem schwer Erkrankten und den von ihm gesuchten Menschen liegt, die gar nichts von dessem schlechtem Zustand wissen. Sie haben vielleicht nicht einmal geahnt, dass sie wichtig für diese Person sein könnten und dass sie gerade sie unbedingt noch einmal treffen möchte. Auch eine junge Frau könnte sich angesprochen fühlen, weil sie bislang als einzige weiß, wie schlecht es um ihren gesundheitlichen Zustand bestellt ist. Nun fehlt ihr der Mut, davon im Freundeskreis zu erzählen. All dies sind Beispiele, bei denen der Verein sich als Ansprechpartner anbietet.

In der Vergangenheit konnte der Verein auch schon einen ungewöhnlichen Herzenswunsch erfüllen. Eine 87-jährige Dame wollte noch einmal fliegen. Weil auch ein Pilot zum Verein gehört, konnte ihr dieses sehnsüchtig erwartete Erlebnis tatsächlich beschert werden. Denn der Fachmann fürs Fliegen hat die dafür wichtigen Kontakte mit großer Freude hergestellt. Die alte Dame übernahm die Kosten selbst, denn finanzielle Mittel stellen die vielfach in Pension oder Rente lebenden Helferinnen und Helfer der Herzenswunschambulanz nicht zur Verfügung. Das können Martina Koepsel und ihre bislang rund zehn Mitstreiterinnen und -streiter nicht leisten und wollen dies auch gar nicht. Ihr Ansatz ist ein anderer.

Dafür gab ein Schlüsselerlebnis für Martina Koepsel den Ausschlag. Da war dieser Ausflug in einen Park, bei dem sie sich entschlossen, sich noch einmal auf besondere Weise dem ihr bekannten Thema zu nähern, schildert sie. Das war der Beginn der Herzenswunsch-Ambulanz, die inzwischen ein eingetragener Verein ist.

Ansinnen bekannter machen

Als Martina Koepsel mit der freiwilligen Arbeit begann, die sich inzwischen zu einem großen Thema entwickelt hat, gab es noch gar keinen Verein. Sie fand schnell ein paar interessierte Frauen und Männer in Bremen, die nun einen Teil ihrer Zeit gern für das schöne Projekt aufbringen. So entstand aus der kleinen Gruppe also der gemeinnützige Verein. Er gehöre dem Paritätischen Wohlfahrtsverband an, weil er so besser agieren könne, erklärt Martina Koepsel. Ihre Mitstreiterin Ursula Schnell unterstützt sie: „Das ist ja unser Herzenswunsch.“

„Meine Unterstützer und ich möchten gern noch weitere Wünsche von Interessierten aufnehmen“, sagt Martina Koepsel im Namen der Aktiven, die mit großer Freude dieser ungewöhnlichen Freizeitbeschäftigung nachgehen. „Und wir möchten dazu beitragen, sie zu erfüllen.“

Noch sei wohl in der Öffentlichkeit zu wenig über das Projekt bekannt, mutmaßen die beiden Frauen und weisen auf die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten hin (siehe Info unten). Es gibt auch einen Flyer, der auf die Arbeit der Herzenswunsch-Ambulanz und ihrer Möglichkeiten aufmerksam macht. „Wir wollen noch umfangreicher bekannt machen, was wir tun“, kündigen Martina Koepsel und Ursula Schnell an.

„Unsere Idee ist ja genau das, Wünsche erfüllen, die die Menschen selbst, ihre Angehörigen oder Einrichtungen, in denen sie leben, nicht mehr möglich machen können“, wenden sich die beiden Frauen deshalb direkt an die Bedürftigen. „Was wir dazu beitragen können, wollen wir gern tun“, versichert das Duo und schiebt hinterher: „Wir freuen uns auch, wenn sich weitere Menschen mit Bitten um Unterstützung an uns wenden.“

Zur Sache

Herzenswunsch

Wer Kontakt zum Verein Herzenswunsch-Ambulanz aufnehmen möchte, kann sich unter der Bremer Telefonnummer 69 59 84 37 melden oder die Website www.herzenswunschambulanz.de besuchen.

Weitere Informationen

