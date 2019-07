Jutta von Krogh (links) koordiniert die Ehrenamtsarbeit und ist dankbar für die Unterstützung durch Uschi Gerdes. (Karsten Klama)

Treffen kann es jeden und zu jeder Zeit. Doch so lange es ihnen gut geht, beschäftigen sich viele Menschen wenig oder gar nicht mit schwersten Krankheiten oder gar dem Tod. Aber wer sich auf der Palliativstation im Krankenhaus Links der Weser mit dem Lebensende auseinandersetzt, bekommt ein anderes Verhältnis dazu.

Das gilt auch, wenn nicht sogar besonders für die Freiwilligen, die einen Teil ihrer Zeit den jungen und älteren Patienten, aber auch deren Angehörigen auf der Station widmen. Sie haben sich eine Aufgabe ganz bewusst ausgesucht, die ganz klar umrissen sowie wichtig ist. Die Patienten, mit denen sie umgehen, werden über kurz oder etwas länger diese Welt verlassen.

Dieses Ehrenamt fordert Menschen wie Uschi Gerdes extrem und sicher völlig anders als das freiwillige Engagement in einem Sportverein. Das kann niemand vergleichen. Uschi Gerdes gehört zu jenen Menschen, die ganz bewusst den Einsatz auf der Palliativstation für sich ausgesucht haben.

Dahinter steht für die meisten, die dort neben Hauptamtlichen oft über einen langen Zeitraum hinweg mit jenen und für jene tätig sind, die bald gehen müssen. Die Frau im Ruhestand hat ihren Mann verloren und sie kennt seitdem die Bedeutung von Zuspruch und Hilfe. Sie können je nach Wunsch von Betroffenen und Angehörigen sehr wichtig sein.

So wie Uschi Gerdes oder auch Vera Zerwas geht es vielen der derzeit 19 Ehrenamtlichen. Jutta von Krogh, selbst Hauptamtliche, ist Ansprechpartnerin für jene, die sich im Wechsel zu verschiedenen Tätigkeiten auf der besonderen Station einsetzen. „Jeder nach seinen Wünschen und Bedürfnissen, nach dem, was die Menschen bereit sind zu geben.“ Das ist Jutta von Krogh sehr wichtig.

Die meisten der Aktiven sind demnach zwischen 50 und 60 Jahre alt. Es gibt aber beispielsweise auch die Studentin oder andere Jüngere, die sich für die Stationstätigkeit interessieren. „Und die Ehrenamtlichen haben auch über den Aufenthalt hier hinaus Kontakte untereinander“, sagt die Leiterin. Alle vier Wochen gibt es zudem ein Treffen für die fest eingeplanten Ehrenamtlichen, berichtet sie weiter. Dazu gibt es ihrer Wahrnehmung nach ein gutes Miteinander zwischen den verschiedenen Menschen in ihrem Bereich, heißt es von Jutta Krogh. „Kürzlich gab es einige Abgänge, aber die Arbeit ist momentan auf genügend Ehrenamtliche verteilt.“

So gebe es zur Zeit keinen Bedarf an weiteren Helferinnen und Helfern. „Aber Interessierte sind mir immer herzlich willkommen.“ Gern gibt Jutta von Krogh dann Auskünfte über Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Die Patienten, so sagt sie, blieben meistens sieben bis zehn Tage auf der Palliativstation. Auch sie bestimmten selbst, was sie brauchen und zulassen möchten. In der ambulanten Therapie kommen die Betreuerin und Betreuer – es gibt etwa gleich viele männliche wie weibliche – den Patienten näher. Froh ist die Frau, dass sich der Förderverein auch für die Ehrenamtsarbeit stark mache und sie unterstütze.

Sie wissen worauf sie sich einlassen

Aber zurück zu Uschi Gerdes. Sie hat sich wie die anderen Helfenden ihre Aufgaben auf der Station selbst ausgesucht. Sie oder auch Vera Zerwas verbringen zwei bis drei Stunden in der Woche auf der Palliativstation. Uschi Gerdes backt dann gemeinsam mit Patienten, sie führt Gespräche und nimmt ihnen so ein wenig Last ab. „Dabei wird häufig auch gelacht und gescherzt“, erzählt die muntere Rentnerin. Sie möchte ihre Tätigkeit auf keinen Fall missen. „Das ist so bereichernd für mich“, sagt sie.

Und das sieht auch Vera Zerwas so. Sie hat sich durch den Tod der Eltern mit dem Sterben auseinandergesetzt und möchte nun anderen Menschen, die sich in dieser Situation befinden, zur Seite stehen. Neben ihrer psychotherapeutischen Ausbildung ist sie ein- bis zweimal pro Woche für die Patienten da, liest vor und bleibt auch mal ein paar Stunden am Bett sitzen, wenn sich jemand vor dem Alleinsein fürchtet. Die beiden Frauen wissen, worauf sie sich einlassen.

Uschi Gerdes weiß auch, wie nahe sie die Patienten an sich heranlässt. Zu ihren Backkursen in der zur Station gehörenden Küche lädt sie dann auch Menschen von anderen Stationen ein, erzählt sie. Außerdem schmückt die Bremerin Gemeinschaftsräume und -zimmer passend zu den Jahreszeiten oder den Feiertagen.

„Wir sind den Patienten gegenüber sehr zurückhalten“, sagt sie über sich und die Mitstreiter. „Wir haben ja alle ein erfülltes eigenes Leben“, erzählt sie. Uschi Gerdes hat nicht vor, in absehbarer Zeit mit der Aufgabe aufzuhören. „Das macht den Reiz aus“, sagt sie. Und ihre Gleichgesinnten kämen aus allen Bevölkerungsgruppen und Stadtteilen. „Das geht hier querbeet.“

Auch diese Vielfalt gefällt ihr. Die Patienten bewegen sich ganz frei in den Räumen. Einige möchten über die Krankheit hinaus Kontakte und Aufgaben, andere auch nicht. „Das Mitteilungsbedürfnis ist eben unterschiedlich“, stellen Jutta von Krogh und Uschi Gerdes immer wieder fest. Es gebe passend dazu Kommunikation und Gespräche. Uschi Gerdes und Jutta von Krogh sagen: „Vorher weiß man das nie.“

Weitere Informationen

Obgleich derzeit genügend Ehrenamtliche im Einsatz sind, können sich weitere Interessierte an Jutta von Krogh vom hauptamtlichen Team wenden unter der Telefonnummer 879-1554 oder per E-Mail jutta.krogh@klinikum-bremen-ldw.de melden.