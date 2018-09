Wegen Moorbrand in Meppen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Noch immer Brandgeruch in Bremen und umzu

In Bremen und umzu kam es am Dienstagabend zu einer starken Rauchentwicklung. Ursache ist ein Moorbrand bei Meppen. Auch am Mittwoch ist der Brandgeruch noch stark, Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.