Es gibt Überlegungen, Schülerinnen und Schüler vor Weihnachten in die Quarantäne zu schicken. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Der Senat hat am Dienstag darüber beraten, ob die Schulen vor Weihnachten in diesem Jahr schon zwei Tage eher schließen sollten. Einen Beschluss dazu gibt es aber noch nicht. Laut einer Sprecherin der Bildungsbehörde will Bremen abwarten, was bei den Bund-Länder-Beratungen an diesem Mittwoch beschlossen wird. Die niedersächsische Regierung prüft einen früheren Ferienstart, damit Schülerinnen und Schüler eine knappe Woche in eine Vorquarantäne gehen können. So könnte das Risiko sinken, dass sie an Weihnachten ihre Verwandten anstecken. Die Ferien beginnen in Bremen und Niedersachsen am Mittwoch, 23. Dezember. In Niedersachsen überlegt man, am Montag und Dienstag zuvor auf Distanzlernen zu Hause zu setzen.