Bargeldlos für den guten Zweck spenden: In Hannover ist das seit einem halben Jahr möglich. (Stratenschulte/dpa)

Egal ob für Menschen in Krisenländern, Umweltschutz oder Bedürftige: Gerade zur Weihnachtszeit zücken viele Menschen bereitwilliger ihr Portemonnaie. Um eine Spende noch einfacher und zeitgemäßer zu machen, gibt es mittlerweile vielerorts in Kirchen Automaten oder Klingelbeutel, mit denen per EC- oder Kreditkarte spenden kann. Sogar über das Smartphone ist eine Spende teilweise möglich.

In der Marktkirche in Hannover zum Beispiel steht seit sechs Monaten ein sogenannter Kollektomat. Damit sind Spenden zwischen zwei und 25 Euro möglich. Das soll vor allem ausländische Touristen oder andere Besucher ansprechen, die es gewohnt sind, kein Bargeld dabei zu haben. Nach Angaben der dortigen Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann sind über den Automaten bisher 600 Euro eingenommen worden. Die Bargeldspenden im Klingelbeutel gibt es weiterhin und seien nicht weniger geworden. Der Erlös des Kollektomatens diene erst einmal zur Refinanzierung des über 2000 Euro teuren Gerätes.

In Bremen gibt es derzeit keinen solchen Kollektomaten. Die Katholische Kirche in Bremen habe sich im Stadtpastoralrat schon einmal mit dem Thema befasst, sagt Suzana Muthreich, Mitarbeiterin der Pressestelle. Allerdings gebe es keine Überlegungen, ein solches Gerät anzuschaffen. Die Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche, Sabine Hatscher, berichtet das Gleiche: „Da gibt es überhaupt keine Planung.“

Für die Kirchen und Spendenorganisationen ist der Advent die wichtigste Zeit im Jahr. Ein Großteil der Spenden fließt in diesen Wochen. In der Evangelischen Kirche in Bremen werde dieses Jahr an Heiligabend wieder traditionell für das Hilfswerk „Brot für die Welt“ gesammelt, sagte Hatscher. In den Katholischen Kirchen, auch in Bremen, wird an Heiligabend für Adveniat gesammelt, sagte Muthreich. Das Hilfswerk unterstützt Menschen in Lateinamerika.

Kirchen und Organisationen haben aber ein Problem: Die Zahl der Spender geht seit Jahren zurück. Nur noch knapp jeder Vierte spendet Geld, wie eine Erhebung des Deutschen Spendenrates ergeben hat. Der Zusammenschluss gemeinnütziger Organisationen lässt seit 2005 jedes Jahr von der Gesellschaft für Konsumforschung ermitteln, wie viele Menschen welche Summe in den ersten neun Monaten des Jahres gespendet haben. In diesem Jahr spendeten 15,7 Millionen Privatpersonen bis Ende September rund 3,3 Milliarden Euro. Das waren 800 000 Menschen weniger als im Vorjahr. Allerdings: Diejenigen, die Geld spendeten, spendeten häufiger (sechs Mal im Schnitt) und so viel wie nie seit 2005 (etwa 35 Euro pro Spende). Viele Spender (mehr als fünf Millionen) sind 70 Jahre oder älter.