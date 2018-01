Nach dem Brandanschlag auf einem Firmengelände in Gröpelingen hat die Polizei noch keine Spur von den Tätern. In der Nacht zum 27. Dezember hatten Unbekannte dort ein Nutzfahrzeug in Brand gesetzt. In einem daneben abgestellten Lkw schlief ein Mann, der sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Ein Bekennerschreiben lässt eine Nähe der Täter zur linksextremen Szene vermuten.

Am Dienstag war erneut die Polizei auf dem Gelände. Ein Spürhund schnüffelte das Areal nach Resten von Brandbeschleunigern ab. Beim Landesamt für Verfassungsschutz hält man sich mit Schlüssen auf eine möglicherweise gestiegene Militanz der linksextremen Szene Bremens zurück. Im Vergleich zu Hamburg und Berlin komme es im kleinsten Bundesland bisher zu „vergleichsweise wenigen Anschlägen“, sagte Behördenchef Dierk Schittkowski. Der Gröpelinger Vorfall zeige aber, dass die Bremer Aktivisten „eine sehr aktive Aufklärung betreiben“. Hintergrund: Auf dem Areal waren zeitweilig Fahrzeuge der Bremer AfD abgestellt. Davon, so Schittkowski, könnten Außenstehende nicht ohne Weiteres Kenntnis haben.

Gegenüber dem WESER-KURIER bestritt der Eigentümer der betroffenen Firma, Friedrich-Carl Thielen, jegliches Engagement für die AfD. Er werde seit Jahrzehnten für seinen Vater in Sippenhaft genommen, der in den 1960er Jahren die NPD mitbegründet hatte. Dass AfD-Fahrzeuge zeitweilig auf dem Gelände geparkt waren, sei zwar richtig. Er habe damit jedoch lediglich einem Freund einen Gefallen tun wollen.