Simon Köcher und Wüstenbussard Norbert arbeiten auf dem Bremer Flughafen – unter anderem als Vogelscheucher. (Frank Thomas Koch)

Anfangs hatte Norbert Angst. „Wenn er mich sah, stellte er sich tot“, sagt der Landschaftsökologe Simon Köcher. „Heute sind wir Kumpel.“ Gemeinsam machen sie ihr Revier sicher: den Flughafen Bremen. Köcher als Umweltmanager, Wüstenbussard Norbert als Vogelscheucher. Alle, die ihre Bahnen zu nah an den Verkehrsfliegern ziehen könnten, müssen die Flatter machen. Die gemeinsamen Patrouillen auf dem 300-Hektar-Areal gelten dem grünen Teil, der die Betonpisten umgibt – immerhin drei Viertel der Fläche, schätzt der Umweltmanager.

Simon Köcher ist dafür zuständig, die Artenvielfalt auf dem Hans-Koschnick-Airport zu erhalten, die Schadstoffe zu messen, die in den Pflanzen sind, und Vögel zu vergrämen. Alles in allem ist der 40-Jährige ein Multimanager. Für Umwelt, Biodiversität, Biomonitoring und Wildlife. Versteht sich, dass er und Norbert den Job nicht allein schaffen können. Zum Kernteam gehört deshalb die Bretonische Vorstehhündin Hera, die „aus dem Auto heraus“ Vögel hetzt und verbellt, wenn es sein muss. Also immer dann, wenn – vor allem junge und unerfahrene – Vögel der Luftfahrt in die Quere kommen könnten.

Auch das Auto mit dem Schild „Wildlife Control“ hilft bei der Arbeit. Nicht nur weil das Flugfeld so weitläufig ist. Der Wagen hat Signalwirkung auf die Tiere. Simon Köcher demonstriert das, indem er auf eine Saatkrähen-Clique zusteuert und die gelbe Rundumleuchte auf dem Dach anschaltet. Die Gruppe hebt ab, und andere auch. „Viele Vögel wissen, dass Krähen schlau sind, und richten sich nach ihnen.“ Wenn Vögel Köcher kennen, brauchen sie keine Leuchte, die ihnen den Weg weist. „Es reicht meist schon, das Auto zu stoppen, dann wissen die bescheid.“

Durchfliegende Gänse, auch Möwen und Fasane gehören zu den Kandidaten der Vogelscheucher. Manchmal landen sogar Seeadler am Flughafen. Die Begegnung mit ihnen erspart Simon Köcher seinem Wüstenbussard allerdings, denn das könnte gefährlich werden. Norbert bleibt dann eine Weile drinnen, die moosgrüne Haube über den Augen. Vor allem junge, unerfahrene Turmfalken und Bussarde zählen zu seiner Klientel. Doch ihnen ständig auf den Fersen zu sein, wäre schwierig.

Dreimal monatlich Vogelzählung

Simon Köcher dirigiert vor allem solche Nachwuchsflieger geschickt an den Rand des Geschehens. Er hat jahrelange Erfahrung mit solchen Tricks. Überhaupt mache das Vergrämen gerade mal 20 Prozent aus, sagt er, „der Großteil ist Management“. Dazu gehört beispielsweise ein ausgeklügelter Mähplan mit Lenkungseffekt. Wo das Grün frisch geschnitten ist, lassen sich die Vögel auf Futtersuche nieder. Dreimal monatlich ist Vogelzählung. „Zu 90 Prozent haben wir Dohlen, Saat- und Rabenkrähen und auch Kolkraben hier“, weiß der Manager. „Es gibt aber auch den sehr seltenen Steinschmätzer und Distelfinken.“

Für Bussarde und Falken hat sich Simon Köcher dieses Jahr etwas Neues einfallen lassen: Er hat 20 Ansitzstangen für sie aufgestellt – selbstverständlich genau dort, wo er die Vögel hinhaben wollte. „Dann kommen die uns nicht in die Quere. Vögel werden oft unterschätzt. Die Tiere lernen mit, ich darf nicht aufhören, mir was auszudenken.“ Wenn gar nichts hilft oder es sehr schnell gehen muss, bleiben die Böller.

Auch außerhalb des Zauns steht die Fauna unter Beobachtung: die Störche und die Reiherkolonie in den Kladdinger Wiesen beispielsweise. Im angrenzenden Grünland, das der Flughafen an Landwirte verpachtet hat, weiden Galloway- und Limousin-Rinder, die auch in unwirtlichem Gelände gut zurechtkommen. Im südlichen Bereich, an der früheren Unterdruckkammer, wo sandige Wälle einen weiten Dreiviertelkreis bilden, leben Wildbienen. In unmittelbarer Nachbarschaft stehen die Kästen der Honigbienen, die jedes Jahr 200 bis 300 Kilogramm Honig vom Flughafen und aus der nächsten Umgebung liefern.

„Der ist genauso gut wie Honig von anderen Bremer Standorten, wir haben das untersucht.“ Eine mehrere Kilometer lange Mauer, an der Reet befestigt ist und an der sich Efeu hochrankt, könnte als das vielleicht längste Hotel der Stadt in einem Insektenreiseführer stehen. Der Bewuchs bietet der hoch spezialisierten Efeuseidenbiene Futter und Refugium. „Die Wildbienenarten sind mit der Uni Bremen zusammen erfasst worden“, sagt Simon Köcher.

Von Fuchs bis Krabbe

Nicht nur die Bienen. Auch die fünf Arten Hahnenfuß, Ackerkratz- und weitere Disteln, Sauerampfer, Fingerkraut, Geranium, Wiesenknoblauch, Rainfarn, Wegerich Wiesenlab und Ferkelkraut und viele mehr sprießen um die Rollbahnen herum. 200 Arten, sagt der Biodiversitätsmanager, seien bei einer Vegetationsuntersuchung kartiert worden. Was immer da „ohne Dünger und Pestizide“ wurzelt, im Winter steht es hoch, „damit die Vögel nichts entdecken“. Wer keine Beute sieht, spart sich den Anflug und bleibt fern.

„Schon ewig“ gibt es einen Fuchsbau in dem Sandwall. „Das ist unser Freund“, sagt Simon Köcher, „den mögen die Möwen nicht, und er räumt mit dem Aas auf.“ Unter anderem sind Hase, Kaninchen, Mauswiesel, Marder und seit Neuestem Wollhandkrabben, die von der Ochtum herwandern, auf dem Airport unterwegs. Und Nutrias, die über die Gräben kommen. Und Hera, die auch aufräumt und schon alles Mögliche auf dem Areal gefunden und sichergestellt hat: „Wenn wir den Hinweis darauf haben, dass irgendwo ein kranker Hase bei uns unterwegs ist, dann suchen wir den“, sagt ihr Herrchen. Aber auch Metall- und Plastikteile oder ein Freimarktluftballon gehören in die Fundsammlung. „Wir müssen alles aufräumen, sie hat so einen Aufräumwahn. Hera trägt sogar zu Hause die Wäsche in den Wäschekorb.“

Zu Hause, das ist draußen auf dem Land. Dort haben bei Simon Köcher auch die anderen Teammitglieder Platz. Auch Norberts stattliche Gefährtin Sinje, deren Stärke das Imponieren ist. „Sie schafft es durch bloße Präsenz, vier Hektar um sich herum freizuhalten“, zollt Köcher ihr Respekt. Und dann ist da noch Rotschwanzbussard Peter. „Ein echter Brecher, der ist gerade in Elternzeit.“ In diesem Team haben auch die geflügelten Kollegen ihre Rechte.